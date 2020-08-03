"فوربس" تكشف ثروة سيدات الأعمال في السعودية

كشفت دراسة لمجلة ”فوربس“ الأمريكية، عن أن النساء في السعودية يملكن نحو 327 مليار دولار، حيث تشكل تلك الثروة ما يقارب 42% من إجمالي ثروات النساء في الشرق الأوسط البالغة حوالي 786 مليار دولار.

وأعدت المجلة قائمة بأقوى رائدات الأعمال السعوديات اللاتي أسسن علامة تجارية شرق أوسطية.

وضمت القائمة: رزان العزوني وأروى البنوي، وهنيدة صيرفي، ونورة آل الشيخ، وجميعهن يملكن علامة تجارية بأسمائهن.

وشملت القائمة ذاتها: دانة العلمي، وصاحبة متجر Nuun Jewels في باريس نورة الفيصل، وشهد الشهيل، وكذلك منيرة التميمي صاحبة العلامة التجارية (Tamashee) في دبي، ونور التميمي صاحبة العلامة التجارية (The Nou Project)، ثم مدربة اللياقة البدنية فاطمة باطوق التي أطلقت علامتها التجارية (Studio 55)، بعد 15 عاما من الخبرة، كما تقول فوربس.

وحسب الدراسة، فإن ”نساء العالم يسيطرن على نحو 32% من حجم الثروات العالمية ويضفن نحو 5 تريليون دولار سنويا إلى تدفقات الثروات سنويا، وأن النساء في أمريكا الشمالية يستحوذن على الجزء الأكبر من الثروات النسائية بنسبة 37.3% فيما تبلغ النسبة في آسيا وأوروبا حوالي 32.1% و30.6% على التوالي“.

وأفادت الدراسة بأن نساء منطقة الشرق الأوسط يسهمن بنحو 786 مليار دولار تستحوذ على الجزء الأكبر منها النساء في السعودية بمقدار 224 مليار دولار والإمارات بحوالي 103 مليارات دولار.

وتوقعت الدراسة أن تسجل ثروات النساء في العالم نموا سنويا يتراوح بين 5.1 و8.3% حتى 2023 على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الذي يشهده العالم حاليا نتيجة تفشي وباء ”كورونا“.