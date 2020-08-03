قطة "متهمة" بتهريب المخدرات تفر من السجن

المصدر: أ ف ب

هربت هرّة احتجزت في السجن الرئيس في سريلانكا بعد محاولتها تهريب مخدرات وبطاقات هواتف خلوية، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية اليوم الاثنين.

وقد رصد الهرة يوم السبت مسؤولو الاستخبارات في سجن ويليكادا الذي يخضع لحراسة مشددة، وفق عنصر من الشرطة.

وأضاف المصدر نفسه، أن نحو غرامين من الهيرويين وبطاقتي هاتف ورقاقة ذاكرة ضبطت في كيسٍ بلاستيكي صغير مربوط حول عنق القطة.

وأوردت صحيفة ”ارونا“ أن الهرة هربت الأحد من غرفة كانت محتجزة فيها. ولم يصدر تعليق فوري من إدارة السجن.

وكان السجن أفاد بزيادة في حوادث إلقاء الناس المخدرات والهواتف المحمولة وشواحن الهواتف فوق جدرانه في الأسابيع الأخيرة.