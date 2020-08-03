إعصار أيساياس.. نجاة منتجع ترامب وإعلان الطوارئ في نورث كارولينا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، حالة الطوارئ في ولاية نورث كارولينا، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة للولاية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن إعصار أيساياس.

ونجت منطقة بالم بيتش، حيث يقع منتجع مار الاغو، الذي يملكه الرئيس دونالد ترامب، من العاصفة التي ابتعدت عن سواحلها ولم تسجل السلطات أضرارا تذكر أو فيضانات.

وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض، اليوم، أن إجراء الرئيس ترامب يتيح لوزارة الأمن الداخلي، الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان وتقديم المساعدة المناسبة للطوارئ، من إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة.

وأفاد البيان أن وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية مخولة بتحديد وتعبئة وتوفير المعدات حسب تقديرها، والمعدات والموارد اللازمة للتخفيف من آثار الطوارئ، ودعم المأوى لـ 25 مقاطعة، وتوفير تدابير الحماية الطارئة من الفئة ب التي تقتصر على المساعدة الفيدرالية المباشرة لـ 76 مقاطعة.

وتحرك إساياس، الذي كان إعصارا ثم ضعفت قوته إلى عاصفة استوائية قوية، على امتداد الساحل الشرقي لولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الأحد محملا برياح قوية لكنه لم يعد ينذر بأمواج عالية.

ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة شمالا على امتداد الساحل الشرقي للولايات المتحدة وصولا إلى مدن واشنطن وفيلادلفيا ونيويورك يوم الثلاثاء قبل أن تبلغ نيو إنجلاند.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إنه بحلول الساعة 11 صباحا (1500 بتوقيت جرينتش) كانت العاصفة إساياس على بعد نحو 90 كيلومترا جنوب شرقي فورت بيرس في فلوريدا متوجهة للشمال الغربي وتصاحبها رياح قوية تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة.

وأوضح المركز، ومقره ميامي، أن المسار الحالي للعاصفة سيمر قرب الساحل الشرقي لفلوريدا أو فوقه اليوم الأحد. وسيتحول مركزها غدا الاثنين ويوم الثلاثاء من قبالة ساحل جورجيا إلى ولايات جنوب إقليم الأطلسي الأوسط.

وأضاف المركز أنه ليس من المتوقع كثيرا حدوث تغيير في قوة العاصفة خلال الأيام القليلة القادمة.