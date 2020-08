عودة رائدي فضاء من ناسا إلى الأرض على متن كبسولة سبيس إكس (فيديو)

هبط رائدا الفضاء الأمريكيان بوب بنكين ودوج هيرلي بكبسولة كرو دراجون الجديدة المملوكة لشركة سبيس إكس في خليج المكسيك اليوم الأحد، بعد رحلة إلى محطة الفضاء الدولية تمثل أول مهمة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) انطلاقا من أراضي الولايات المتحدة منذ تسع سنوات.

👀 Views of our recovery teams approaching the @SpaceX Dragon capsule and gathering the parachutes in the water. #LaunchAmerica pic.twitter.com/UEX3C5xxUM — NASA (@NASA) August 2, 2020

وغادر بنكين وهيرلي المحطة أمس السبت وهبطا قبالة ساحل بنساكولا في فلوريدا في الوقت المقرر لعودتهما وهو الساعة 2:48 بتوقيت شرق الولايات المتحدة بعد رحلة استغرقت 21 ساعة على متن الكبسولة كرو دراجون ”إنديفور“.

ويمثل الهبوط الناجح آخر اختبار رئيسي لقدرة الكبسولة على نقل رواد الفضاء وهو إنجاز لم تحققه أي شركة خاصة من قبل.

Our recovery teams are making sure that there are no poisonous fumes around the capsule, both for the safety of @AstroBehnken and @Astro_Doug and the people recovering them from the water. #LaunchAmerica pic.twitter.com/iUZDb957Kl — NASA (@NASA) August 2, 2020

وقالت غرفة مراقبة المهمة التابعة لسبيس إكس لدى الهبوط: ”بالنيابة عن فرق سبيس إكس وناسا.. مرحبا بعودتكما إلى كوكب الأرض.. شكرا للتحليق مع سبيس إكس“.

وقضى رائدا الفضاء ما يصل إلى ساعة داخل الكبسولة التي تطفو على سطح الماء قبل أن تنتشلهما فرق من سبيس إكس وناسا لنقلهما في طائرة هليكوبتر. وسيخضع الاثنان لفحوص طبية قبل نقلهما جوا إلى مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستون بولاية تكساس.

.@AstroBehnken and @Astro_Doug have been lifted out of the water and are aboard the Go Navigator. Welcome home. #LaunchAmerica pic.twitter.com/gjqUcLMy8X — NASA (@NASA) August 2, 2020

وبهذه الرحلة أصبحت شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك أول شركة خاصة ترسل رحلات مأهولة إلى الفضاء. وبذلك يكون بنكين وهيرلي قد قضيا أكثر من شهرين على متن محطة الفضاء الدولية.

Scorch marks are seen on the outside of the @SpaceX Dragon Endeavour as we prepare to open the hatch. #LaunchAmerica pic.twitter.com/dTu8blQkHK — NASA (@NASA) August 2, 2020

وكانت المهمة التاريخية التي انطلقت من مركز كنيدي الفضائي يوم 31 مايو/ أيار أول مهمة تطلق فيها ناسا رحلات مأهولة من الأراضي الأمريكية منذ توقف برنامجها للرحلات المكوكية عام 2011 حيث ظلت منذ ذلك الحين تعتمد على برنامج الفضاء الروسي لإطلاق رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.