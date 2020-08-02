إبداع من غرفة النوم.. كورونا يقلب حياة شابة بريطانية رأسا على عقب

ازدهرت حياة شابة منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ باتت تكسب آلاف الجنيهات الإسترلينية شهرياً من داخل غرفة نومها، وذلك بفعل مهارة جديدة ابتكرتها، في ظل الإجراءات العالمية الطارئة.

وذكرت صحيفة ”WalesOnline“ البريطانية، يوم الأحد، أن الإغلاق الناجم عن تفشي الفيروس التاجي، دفع الشابة ميكايلا مورغان، وهي خريجة فنون تطبيقية، من مدينة كارمارثين بمقاطعة كارمارثينشاير البريطانية، إلى استغلال قضاء طوال الوقت بالمنزل، وابتكار فن موضة معاصر، إذ باتت تكسب من وراء مشروعها هذا نحو 40 ألف جنيه إسترليني شهرياً.

وبدأت مورغان البالغة من العمر 30 عاماً، في شهر مارس/ آذار الماضي، بالقراءة حول كتب المساعدة الذاتية، وكتب الأعمال، والأدب، والفن الرقمي، والذي يتم من خلاله إنشاء لوحات فنية باستخدام التكنولوجيا، حيث يتم إنتاج التصاميم عبر الحاسوب، ومن ثم طباعتها، بدلاً من فرشاة الطلاء.

ثم شرعت في تدشين مشروعها من خلال إنشاء موقع إلكتروني، أطلقت عليه اسم Mimo Arts، واشترت البرنامج والمعدات المطلوبة لممارسة الفن الرقمي، ببضعة آلاف من الجنيهات، ثم بدأت في إنشاء تصاميم على شاشة الحاسوب، وذلك باستخدام جهاز لوحي يستخدمه الفنانون ويدعى Wacom، ثم باستخدام جهاز لوحي iPad Pro.

وبدأت الشابة البريطانية بعد ذلك بابتكار اتجاه فن موضة معاصر، من خلال تصميم نوع من القطع التي من المتوقع أن توضع في غرف المعيشة الحديثة والمزينة بتصاميم راقية.

وابتكرت عدداً من التصاميم بناءً على طلب عملائها عبر موقعها الإلكتروني، ووفقاً لرغبتهم في أن يتم طباعتها على قطعة قماش أو طباعة بسيطة، حيث تقوم شركة أمريكية مختصة بتوصيل اللوحات الفنية، بعد طباعتها وتأطيرها وتسليمها للعميل من أي دولة حول العالم، وذلك في شراكة عمل بينهما.

وحظيت الشابة مورغان بشهرة واسعة حول العالم، حيث انهالت عليها الطلبات لإنشاء تصاميم خاصة بالعلامات التجارية الشهيرة للأزياء والعطور مثل Vogue و Prada و Chanel و Christian Dior، ونسخ من واجهات متجر أو مجموعة من الكتب، أو حقيبة يد، أو زوج من الأحذية وغيرها.

كما تعاقدت مورغان مع شركة إماراتية لصناعة العطور، لإنشاء تصاميم خاصة بعلامتها.

وباعت الشابة بين نهاية أبريل ونهاية يوليو من هذا العام، ما قيمته 117000 جنيه إسترليني من الطلبات، كما وحصدت أكثر من 27000 متابع عبر انستغرام، في غضون شهور قليلة.

وبحسب الصحيفة البريطانية، كانت مورغان تعيش في الحضيض في عام 2019، حيث انفصلت عن زوجها الذي عاشت معه لمدة 7 سنوات، كما توفي كلبها، إذ كان العام الماضي بالنسبة إليها بمثابة كابوس من الضياع والحزن، حتى أنها لم ترغب في مغادرة المنزل وترك سريرها، وكان أقاربها يأتون للجلوس معها للتأكد من أنها بخير.

كما عاشت الشابة البريطانية، سلسلة من التنقلات في عدد من الأماكن، حيث كان والدها ضابط شرطة، ونفس الشيء زوجها السابق، إذ أن مهنتهما تدفعهما للسفر الدائم، إلا أن ذلك أثر على استقرارها المهني، لا سيما وأنها خريجة من كلية الفنون التطبيقية.

وبعد عام من الألم واليأس، اعتاشت مورغان على أزمة فيروس كورونا العالمية التي اجتاحت العالم، وفتحت مجالاً للمرونة والإصرار في موهبتها والتي لطالما عشقتها، إذ أنها كانت دائما مهتمة بالفن، وتقوم برسم لوحات فنية زيتية ولوحات البورتريه لأقاربها ومعارفها، بدون مقابل مادي.