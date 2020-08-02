سعودي يزعم أنه "المهدي المنتظر" ويثير موجة سخرية وانتقادات (فيديو)

أثار مسن سعودي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة والعالم العربي، بعدما ظهر في مقطع فيديو يزعم فيه أنه ”المهدي المنتظر”، في إشارة لشخص يظهر في نهاية الزمان وينشر العدل في الأرض وفقا لأحاديث نبوية شريفة.

ويظهر في الفيديو، رجل بلحية بيضاء، يقف أمام الكاميرا في غرفة منزله فيما يبدو، ليعلن أنه المهدي المنتظر، ويطالب بالإيمان به، معتبرا الرافضين لذلك، بأنهم قد كفروا بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

ووجد الفيديو، تداولا لافتا في مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، وسط تعليقات ساخرة من قبل كثيرين، بعد تكرار مزاعم مشابهة في العديد من الدول العربية والإسلامية بين فترة وأخرى.

المهدي المنتظر 2020😂طازج من المزرعه للبيت🤣🤣🤣👇👇👇 pic.twitter.com/rPga4Kz816 — ساري (@sari059999) August 1, 2020

وقد طالب مدونون سعوديون، بتوقيف الشخص بسبب المزاعم التي قدمها في الفيديو، في حين كشف آخرون تفاصيل عن هويته، لم يتسن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحتها من مصدر مستقل.

يا #وزارة_الداخلية هذا الشخص الذي يبدوا انه عاقل مدرك ..

.. يدعي انه #المهدى ..

شفوا اش علمه ؟ ولا عليكم امر .. pic.twitter.com/0oG8k45AKm — ظافر البشري 🇸🇦🇸🇦MBS (@zaferalbishRy) July 31, 2020

التحذير من مقطع يدعي فيه رجل مسكين (ضعيف عقليا)، أنه المهدي المنتظر، وأنه عنده كرامات وأنه قد هزم الجبابرة وأن من لا يؤمن به فهو منافق، ومن كفر به فأنه كافر بالرسول صلى الله عليه وسلم.

فاحذروا منه وحذروا غيركم، فإن كثيرا من الناس عنده جهل، وربما اغتر بكلامه و(بمظهره) فيصدقه pic.twitter.com/1zBe9eGJUZ — محمد بن مبارك الشرافي (@alsharafi1435) August 2, 2020

ويقول مغردون سعوديون في تويتر، إن بطل الفيديو مواطن سعودي يدعى محمد سالم الشهري، ويعاني من اضطرابات نفسية قادته لإعلان نفسه ”المهدي المنتظر“.

حسب ما وصلني هذا محمد بن سالم الشهري من منطقة ثربان بتهامة

خريج كلية الشريعة

وكان يعمل بالنيابة العامة

ثم عمل في المحاماة

الرجل عند من يعرفه فيه من الصلاح والصدق والطيبة الشيء العجيب. تعرض لحادث ثم شفاه الله، وبدأ يسترسل مع بعض الرؤى والمنامات، حتى وصل به الحال إلى ما هو عليه pic.twitter.com/jcQKICKT8j — KSA2030 🇸🇦..م، القحطاني (@Y4eQFIoqWUMiDPn) August 1, 2020

وأضاف آخرون، أن الشهري أو المهدي المزعوم، خريج كلية شريعة، وسبق له العمل في النيابة العامة في المنطقة الشرقية، قبل أن يستقيل ويعمل محاميا مستقلا لحين إصابته بمرض نفسي.

ومن غير الواضح إن كانت مزاعم الشهري ستقوده للتوقيف والتحقيق، لكن الأشخاص الذين يتورطون بمزاعم مشابهة في السعودية ودول عربية وإسلامية أخرى، ينتهي بهم الحال إلى التوقيف في العادة.