سعودي يزعم أنه "المهدي المنتظر" ويثير موجة سخرية وانتقادات (فيديو)

سعودي يزعم أنه "المهدي المنتظر" ويث...

المصدر: الرياض – إرم نيوز

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أثار مسن سعودي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة والعالم العربي، بعدما ظهر في مقطع فيديو يزعم فيه أنه ”المهدي المنتظر”، في إشارة لشخص يظهر في نهاية الزمان وينشر العدل في الأرض وفقا لأحاديث نبوية شريفة.

ويظهر في الفيديو، رجل بلحية بيضاء، يقف أمام الكاميرا في غرفة منزله فيما يبدو، ليعلن أنه المهدي المنتظر، ويطالب بالإيمان به، معتبرا الرافضين لذلك، بأنهم قد كفروا بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

 

ووجد الفيديو، تداولا لافتا في مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، وسط تعليقات ساخرة من قبل كثيرين، بعد تكرار مزاعم مشابهة في العديد من الدول العربية والإسلامية بين فترة وأخرى.

 

 

وقد طالب مدونون سعوديون، بتوقيف الشخص بسبب المزاعم التي قدمها في الفيديو، في حين كشف آخرون تفاصيل عن هويته، لم يتسن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحتها من مصدر مستقل.

 

 

ويقول مغردون سعوديون في تويتر، إن بطل الفيديو مواطن سعودي يدعى محمد سالم الشهري، ويعاني من اضطرابات نفسية قادته لإعلان نفسه ”المهدي المنتظر“.

وأضاف آخرون، أن الشهري أو المهدي المزعوم، خريج كلية شريعة، وسبق له العمل في النيابة العامة في المنطقة الشرقية، قبل أن يستقيل ويعمل محاميا مستقلا لحين إصابته بمرض نفسي.

ومن غير الواضح إن كانت مزاعم الشهري ستقوده للتوقيف والتحقيق، لكن الأشخاص الذين يتورطون بمزاعم مشابهة في السعودية ودول عربية وإسلامية أخرى، ينتهي بهم الحال إلى التوقيف في العادة.