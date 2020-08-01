اشتراها صاحبها بمبلغ زهيد.. بيع "رولكس" بـ 200 ألف دولار في مزاد

تعرض دار مزادات ”بونهامز“ البريطانية ساعة ”رولكس“ نادرة للبيع مقابل 200 ألف دولار، بعد أن اشتراها مالكها الحالي بمبلغ 26 دولارا فقط.

وتعد الساعة واحدة من الطرازات النادرة لسلسلة Submariner 6538 4 Line والتي تم تصنيع عدد قليل منها لمدة أربع سنوات فقط، ولكنها أصبحت واحدة من أشهر طرازات ساعات الغوص في العالم.

وتم صنع الساعة من قبل شركة ”رولكس“ السويسرية الشهيرة في عام 1956 ولا تزال في حالتها الأصلية ويبلغ مقاس الإطار الأسود الخاص بها 37 ملم ولديها عقارب ذهبية مع شعار مرسيدس بنز.

واشترى والد المالك الحالي الساعة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ؛ لأنه لم يكن قادرا على شراء ساعة جديدة مخصصة للغوص، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقام والده بشراء ساعة مستعملة في عام 1970 والتي تساوي الآن 1500 مرة أكثر مما دفعه لشرائها.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم دار مزادات بونهامز: ”اشترى والد المالك الحالي هذه الساعة في عام 1970 مقابل 20 جنيها إسترلينيا لأنه لم يكن يستطيع شراء ساعة جديدة للغوص“.

وأضاف أنه لم يدرك حينها أنه كان يشتري واحدة من الساعات التي يفضل الهواة اقتناءها في جميع أنحاء العالم.

واكتسبت الساعة شهرة واسعة النطاق عندما ارتداها النجم الممثل شون كونري خلال دوره في العميل البريطاني في فيلم جيمس بوند في الستينيات.

ومن المقرر أن يتم عرض الساعة للبيع في مزاد في 5 أغسطس.