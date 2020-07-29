هل بدأ إعداد الأمير الطفل جورج ليكون ملك بريطانيا؟

قالت كاتبة بريطانية مختصة بشؤون الأسرة الملكية، إن الأمير وليام حفيد الملكة إليزابيث الثانية وزوجته كيت يعاملان ابنهما الأمير جورج البالغ من العمر سبعة أعوام بطريقة خاصة، وكأنهما يعدانه ليكون ملك بريطانيا في المستقبل.

وأشارت كاتي نيكول مؤلفة الكتاب المعروف بعنوان ”وليام وهاري.. وراء سور القصر“ إلى أن الأمير جورج يبدو وكأنه يشعر بأنه مختلف عن شقيقته الأميرة تشارلوت (5 أعوام) وشقيقه الأمير لويس (عامان)، على الرغم من أن والديه يعاملان جميع أطفالهما على قدم المساواة ولا يريدان أن يشعر جورج بأنه يتميز عنهما.

وقالت لصحيفة ”ميرور“ البريطانية ”من الواضح أنهما لا يريدان أن يشعر جورج بأنه مدلل أو أنه مختلف عن الآخرين، لكن هناك مؤشرات بأنه سيصبح الملك في المستقبل، خاصة وأنه يتم اختياره هو دائما ليقضي وقتا أطول مع الملكة“.

وأضافت بقولها: ”يبدو أن وليام وكيت يقومان بتهيئته بشكل تدريجي ليصبح ملكا، الحقيقة أن جورج طفل رائع وهما يريدان حمايته من الشعور بأنه مميز؛ لذلك فهما يهيئانه بشكل تدريجي، ومن الواضح أنه لا يدرك الآن ما سيكون عليه في المستقبل“.

ولفتت كاتي إلى أنه غالبا ما يتم أخذ جورج بعيدا عن شقيقه وشقيقته لالتقاط الصور مع والده وجده ولي العهد الأمير تشارلز وجدته الملكة إليزابيث.

وقالت: ”في فيلم نشر العام الماضي شوهد جورج وهو يتعلم كيفية إعداد كعكة عيد الميلاد مع والده والأمير تشارلز والملكة، كما نشرت صورا عديدة في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي لجورج مع والده وجده والملكة…. أعتقد أنه بدأ يشعر بأنه مختلف عن أخوته“.