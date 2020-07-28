السعودية.. فيديو مؤثر لفريق طبي يودع متعافياً من كورونا بعد معركة شرسة مع الفيروس

ودع فريق طبي، في مدينة الملك سعود الطبية، في العاصمة السعودية، الرياض، متعافياً من كورونا بعد معركة شرسة مع الفيروس، قضى فيها المريض 30 يوماً على جهاز التنفس الصناعي.

ويظهر في الفيديو، الرجل المتعافي، يجلس على كرسي متحرك تدفعه إحدى العاملات في المستشفى، بينما اصطف أطباء وممرضون وموظفون في المستشفى على جانبي الممرات لتحيته.

وبدا الرجل سعيداً بعودته للحياة الطبيعية بعد معاناة من تداعيات خطيرة للفيروس، حيث ظل يلوح لمودعيه ويشكرهم بينما يصفقون له ويتمنون له السلامة.

بعد قضاء 30 يومًا على جهاز التنفس الصناعي ..

أبطال العناية المركزة في مدينة الملك سعود الطبية يحتفلون بخروج مريض بعد تعافيه من كوفيد١٩ وذلك بعد تلقيه العلاج والعناية الطبية اللازمة. pic.twitter.com/btLhbkEBld — التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى (@Cluster1_Riyadh) July 28, 2020

ووجد الفيديو المؤثر تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي، وإشادة بالفريق الطبي في المستشفى على جهودهم في إنقاذ الرجل.

وتعد مدينة الملك سعود الطبية من أقدم وأكبر المجمعات الطبية في مدينة الرياض، ولعبت دوراً رئيسياً في علاج المصابين بالفيروس منذ ظهوره في المملكة في مارس/آذار الماضي، ونجح فريقها الطبي في علاج مصابين كثر، بينهم كبار في السن.