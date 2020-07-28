بالفيديو.. محمد بن راشد يفاجئ رواد أحد مقاهي دبي‎

فوجئ رواد أحد المقاهي الشهيرة في مدينة دبي، مساء الثلاثاء، بحاكم الإمارة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، داخل المقهى برفقة آخرين جاءوا لقضاء بعض الوقت.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره بكاميرا هاتف جوال، بن راشد، ومجموعة من الرجال برفقته، وقد ارتدوا جميعاً كمامات الوجه، قبل أن يجلسوا على إحدى الطاولات.

وبدت كثير من طاولات المقهى، مشغولة بزبائن من الجنسين، إذ تعود الحياة العامة لطبيعتها تدريجياً في الإمارات مع التزام السكان بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، كالتباعد وارتداء الكمامات.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة ”البيان“ المحلية، عبر حسابها في تويتر، بن راشد منهمكاً في الحديث مع شخص جلس بجانبه، قبل أن يغادروا المكان.

ووجدت المبادرة التي يكررها المسؤول الإماراتي البارز بين فترة وأخرى، صدى إيجابياً واسعاً بين مدوني مواقع التواصل الاجتماعي، في الإمارات، والعالم العربي، حيث يحظى بن راشد بشعبية واسعة اكتسبها من خلال عدة مبادرات محلية وعربية أطلقتها بلاده، وبينها مشروع طموح لتشجيع القراءة في العالم العربي.