محمد بن راشد ينعى محمد مشالي "طبيب الغلابة" بمصر

نعى الشيح محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، الطبيب المصري محمد مشالي، الملقب بــ ”طبيب الغلابة”، والذي نال شهرة كبيرة بفضل أعماله الخيرية.

وكتب الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر ”تويتر“: ”الدكتور محمد المشالي.. من جمهورية مصر الحبيبة .. صانع أمل من نوع مختلف ”.

وأضاف: ”50 عاماً من حياته لأجل علاج الفقراء. نموذج للأطباء .. وقدوة للعظماء.. رحمه الله .. وأسكنه الفردوس الأعلى من جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر ..“.

الدكتور محمد المشالي.. من جمهورية مصر الحبيبة .. صانع أمل من نوع مختلف .. 50 عاماً من حياته لأجل علاج الفقراء. نموذج للأطباء .. وقدوة للعظماء.. رحمه الله .. وأسكنه الفردوس الأعلى من جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر .. pic.twitter.com/8IIehydFfR — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 28, 2020

وأعلن نجل الطبيب صباح اليوم، عن وفاة والده، موضحًا أنه لم ينقل إلى المستشفى، نظرًا لأن الوفاة جاءت طبيعية داخل المنزل، وأن الجنازة ستكون في مسقط رأسه في منطقة ”إيتاي البارود“ بمصر.

ويعتبر الدكتور محمد مشالي أحد أشهر الأطباء في مصر، حيث عرف بتقديم الخدمة الطبية للفقراء بأسعار زهيدة للكشوف في عيادته.

واستطاع ”طبيب الغلابة“ أن يتصدر قائمة الأكثر بحثًا في مصر عدة مرات، بعد لقاءات تلفزيونية معه من داخل عيادته التي يقدم من خلالها الكشف على المرضى، مقابل بضعة جنيهات.

وتخرج الدكتور محمد مشالي، من القصر العيني عام 1968، حيث تدرج في المناصب داخل مستشفيات محافظة الغربية، وشغل منصب مدير مستشفى الأمراض المتوطنة، ثم منصب مدير لمركز طبي شهير في طنطا، وعلى الرغم من ذلك، لم يتخل الطبيب المصري الأشهر عن رسالته التي تبناها، وأعلن عنها أكثر من مرة خلال لقاءات صحفية أجريت معه، وهي: خدمة الفقراء والمحتاجين.