بالصور.. تعرف على الفندق الأكثر رعبا في العالم

على غرار أفلام الرعب الشهيرة، يعتبر فندق Clown Motel في نيفادا، الفندق الأكثر رعبا في العالم، إذ يحتوي على العديد من الغرف الغريبة والتي يتردد أنها مسكونة بالأشباح.

وليس ذلك فحسب، فالفندق يقع بجوار مقبرة مسكونة، تسمى مقبرة Tonopah القديمة وهي موقع صحراوي مليء بشواهد القبور المخيفة، وفقا لصحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية.

كما يضم الفندق دمى مرعبة من ضمنها أكثر من 800 مهرج بأحجام مختلفة وبالحجم الطبيعي، كما أن هناك مهرجا عملاقا أمام الفندق.

وقال مالك الفندق، هام اناند، إنه يسمع خطى وضربات وأصواتا من الغرف غير المأهولة، مضيفا: ”أنهم يخبرونني أنهم هناك، لكن لا داعي للقلق“.

وأضاف هام: ”كنت خائفا قليلا، لم أستطع النوم في غرفتي، ولكن في يوم من الأيام، فكرت في السبب الذي جعلني أصل للفندق.. فيجب أن يكون هناك بعض القوة الإلهية التي أرادتني موجودا لتشغيل ذلك الفندق؛ لذلك -على الأرجح- لن يعبثوا معي ”.

وأوضح ”هام“ أنه ”يقوم بجمع دمى المهرج ولديه الآن أكثر من 2000″، مشيرا إلى أنه عندما اشترى الفندق أراد أن يضيف فيه كل الدمى المخيفة.

ويتردد أن الغرف 108 و109 و210 و215 و217 هي أكثر الغرف المسكونة بالأشباح، وعند تزيين الغرف، تم إطلاق أسماء مختلفة عليها؛ فهناك غرفة التعويذة، وغرفة عيد الهالوين وغيرهما.

ويحتوي الفندق على 31 غرفة للإيجار وهناك غرف للمدخنين وغير المدخنين، وكل منها مزود بتلفزيون وثلاجة وميكرويف.