مصر تُعلن عن كشف أثري جديد يعود لعصر رمسيس الثاني (صور)‎

أعلن المجلس الأعلى للآثار في مصر، الإثنين، عن كشف أثري جديد يعود لعصر رمسيس الثاني وعصور أخرى، في منطقة رهينة بمحافظة الجيزة.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، إلى أن الكشف عبارة عن مجموعة من البلوكات الحجرية المنقوشة والتماثيل الأثرية، داخل قطعة أرض يمتلكها أحد المواطنين، أثناء إقامة أحد المشاريع بالمنطقة، والتي تبعد حوالي 2 كيلو متر جنوب شرق منطقة ميت رهينة.

ولفت وزيري، في بيان، إلى أن البلوكات الأثرية المنقوشة وتماثيل من الجرانيت الوردي والأسود والحجر الجيري، التي تم العثور عليها؛ ترجع لعصر الملك رمسيس الثاني، بالإضافة إلى بعض البلوكات من الحجر الجيري تعود للعصر القبطي، ما يدل على إعادة استخدام المنطقة في عصور لاحقة.

ونوه بأن بعثة الإنقاذ اكتشفت تمثالا للملك رمسيس الثاني بصحبة اثنين من الآلهة وعدد من تماثيل الآلهة المختلفة مثل سخمت وبتاح وحتحور، مشيرًا إلى أن أعمال الحفر مستمرة حتى يتم الكشف عن كل القطع والشواهد الأثرية الموجودة بالمكان.