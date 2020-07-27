السعودية.. أمطار عسير تواصل الهطول وسط تحذيرات الدفاع المدني (صور)

تعيش منطقة عسير السعودية، أجواء ماطرة نتيجة حالة من عدم الاستقرار الجوي، أسهمت بسقوط كميات كبيرة من الأمطار وسط أجواء لطيفة ماطرة عاشتها مدينة أبها حيث لم تتجاوز درجة الحرارة العظمى فيها الاثنين العشرين درجة مئوية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“ سيتواصل هطول الأمطار على منطقة عسير لليوم الثالث على التوالي ، حيث شهدت أمس مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وبارق والنماص وبلقرن وسراة عبيدة ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل ، هطول أمطار غزيرة ارتوت على إثرها المدرجات الزراعية والمتنزهات الطبيعية ، وسالت الأودية الكبيرة في المنطقة .

أمطار منطقة #عسير تواصل الهطول لليوم الثاني على التوالي، لترتوي على أثرها المدرجات الزراعية والمتنزهات الطبيعية ، وتسيل الأودية الكبيرة في المنطقة.#واس_عام pic.twitter.com/3OeqnBYgvg — واس العام (@SPAregions) July 27, 2020

وجدد الدفاع المدني تحذيراته من زيادة كميات الأمطار اليوم مع تأثيرات مصاحبة مثل نشاط بالرياح السطحية وجريان السيول.

وأهاب بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني.