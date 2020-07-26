مصر .. سؤال عن الفتح العثماني يثير الجدل ووزارة التعليم تفتح تحقيقا

قررت وزارة التربية والتعليم في مصر فتح تحقيق في واقعة وجود سؤال ورد في امتحان اللغة العربية للدبلومات الفنية، يمجد الفتح العثماني، رغم حالة الخلاف السياسي الناشبة حاليا بين مصر وتركيا.

وقال نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني في مصر الدكتور محمد مجاهد، أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق وإصدار رد شامل وواضح حول تفاصيل الواقعة، وما إذا كان هناك خطأ من عدمه.

وكان الامتحان قد أثار حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى وجود سؤال يُمجد الفتح العثماني في ظل حالة العداء من تركيا تجاه مصر.

ونشر شخص يدعى محمد العزبي عبر صفحته على ”فيس بوك“ صورة من نموذج الامتحان، معلقًا عليها: ”يا معالي الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، ما رأي سيادتكم في هذا.. اللغة العربية للدبلومات“.

وتساءل العزبي: ”هل أصبح التمجيد في الأتراك ومحمد الفاتح علني في الامتحانات.. كيف يحدث هذا في ظل حالة العداء من تركيا لمصر“.

وتوالت التعليقات التي تباينت ما بين من يرى أن الأزمة في المناهج من الأساس، ووجود نصوص تمجد الفتح العثماني بها، والبعض يرى أنها مهزلة ولابد من وقفها، بينما رأى آخرون أن الأمر لا يستحق كل هذه الضجة، وأن هناك أمورًا قد تكون أهم في الوقت الحالي، وأن هذه نقطة لا تستحق التوقف عندها.

وقالت رغدة أحمد: ”سؤال في المنهج اللي الوزارة حاطاه.. بس إحنا وصلنا لمرحلة إننا فاضين ندور على السؤال ونعمل من حوار وعندنا مليون حاجة أهم“، فيما علقت إلها سامي: ”معظمهم إخوان“، بينما رد أحمد عبده: ”مش هيتحاسب؛ لأن ده سؤال في موضوع قراءة، يعني جزء من منهج الوزارة اللي منزلاه بعد مراجعته“.