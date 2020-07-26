إلقاء القبض على كويتي اعتدى بالضرب على وافد مصري

أكدت مسؤولة مصرية، يوم الأحد، أن السلطات الكويتية ألقت القبض على شخص اعتدى على أحد مواطني بلدها داخل إحدى الجمعيات في الدولة الخليجية.

وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، إنها ”تواصلت مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر في الكويت؛ لمتابعة موقف الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين أثناء تأدية عمله“.

وأشارت مكرم، في بيان إلى أنه ”تم إلقاء القبض على المعتدي، وتم تسجيل القضية جنحة ويتم متابعة القضية“.

وذكرت أنه ”تم التواصل من قبل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصري (وليد) الذي تم الاعتداء عليه، وكذلك أعلنت جمعية (صباح الأحمد) التي تملك المتجر، تضامنها معه“.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو لتعرض مصري يعمل كاشيرا بجمعية ”صباح الأحمد“ في الكويت، لاعتداء بالضرب من قبل مواطن كويتي ما أثار جدلا واسعا.