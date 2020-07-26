طالب يعرض فيلما إباحيا في ميدان عام

غرمت الشرطة الإيطالية طالبًا جامعيًا، بمبلغ كبير بعد عرضه فيلمًا إباحيًا في الساحة الرئيسية بمدينة بولونيا الشمالية.

وأطلق الشاب كارلو فيريتي، البالغ من العمر 24 عامًا حملة لجمع التبرعات؛ لدفع ثمن غرامة قدرها 5000 يورو، فرضتها عليه شرطة إميليان.

وكتب الطالب في حملة التبرعات: ”أنا كارلو فيريتي، إمبراطور الأراضي الشمالية الذي فكر في إضاءة سماء مدينته بفيلم جميل، لأستمتع به مع الأصدقاء في أمسية صيفية“.

وتجاوزت الحملة التي أطلق عليها الصبي ”ثمن المجد“ الرقم المقدر في بضع ساعات، بالإضافة إلى العديد من التعليقات.

وكان الطالب قد عرض فيلمًا إباحيًا صدر عام 1983، في ساحة ماجيوري في بولونيا في الساعة 2 صباحًا.

وبعد 15 دقيقة من عرض الفيلم الإباحي في الساحة العامة، أبلغت سيدة مسنة الشرطة والتي ألقت القبض عليه وغرمتة بمبلغ 5000 يورو.

وتبع ذلك جمع تبرعات فعالة وسريعة على شبكة الإنترنت، حيث قال فيريتي: ”عندما تم الإفراج عني وكنت عائدًا إلى المنزل ظننت أنني دمرت نفسي، تساءلت عن كيفية دفع الغرامة، وكنت قلقًا.. بالطبع، كنت سأطلب المساعدة من أجل متعة إيطاليا كلها، ولكن في اليوم التالي، عندما رأيت الأخبار، فكرت في إطلاق حملة تبرعات جماعية“.

وأضاف: “ الشيء المضحك في الأمر، هو أنني غرمت على انتهاك الآداب العامة، والذي أنقذني الجمهور“.

وعبر فيريتي عن رغبته في ألا يؤثر ذلك الموقف على حياته المهنية، حيث ينتظر التخرج في مارس المقبل.