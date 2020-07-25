الكويت.. مطعم في عرض البحر لإيصال الوجبات لأصحاب الشاليهات (فيديو)

أدخلت إحدى شركات توصيل الطعام في الكويت تغييرا على طريقة عملها بإيصال الوجبات إلى زبائنها، ليلبي هذا التغيير حاجة رواد الشواطئ وأصحاب الشاليهات من خلال نقل مجموعة مطاعم إلى عرض البحر كخطوة هي الأولى في البلد الخليجي.

ووضعت الشركة وهي شركة ”طلبات“ عبّارة لها في عرض البحر، تضم عدة مطاعم للمأكولات المتنوعة، مستهدفة بهذه الخدمة تلبية طلبات مرتادي البحر والشاليهات بأقصى سرعة.

ويتم إيصال الطلبات للزبائن عن طريق مركبات مائية، بعد أن يطلب الزبائن الوجبات والمشروبات التي يرغبون بها مع تزويدهم بموقع الشاليه أو مكان تواجدهم في البحر.

ووثق النشطاء المتواجدون في البحر لحظة تلبية الشركة لطلبات الزبائن حيث انتصفت العبارة عرض البحر، إلى جانب عدد من العاملين لديها لإيصال الطلبات إلى الزبائن.

مطعم قارب يتجول في البحر جنوب الكويت مقابل منطقه بنيدر يقدم وجبات غذائية لرواد البحر أو لاصحاب الشاليهات. هل تنجح الفكرة؟ pic.twitter.com/wq0isOwZqI — حمد السريع (@bomshary871) July 25, 2020

فكرتهم حلوه والله يوفقهم #طلبات 👌🏻👍🏻 pic.twitter.com/bS3xfDsbHG — المحامي خالد مفرج الدلماني (@aldelmani) July 25, 2020

وشركة ”طلبات“ هي شركة لطلب الطعام عبر الإنترنت، تتيح للزبائن فرصة البحث عن المطاعم القريبة، تأسست عام 2004 من قبل مجموعة من رجال الأعمال الشباب وتعمل في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.