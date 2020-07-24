الكويت توضح حقيقة صورة منسوبة للشيخ صباح الأحمد في مستشفى أمريكي

قال وزیر شؤون الدیوان الأمیري في الكويت، الشیخ علي جراح الصباح اليوم الجمعة، إن صورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، على أنها لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، ليست له.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، صورة زعموا أنها للأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، في مستشفى مايو كلينك روشستر، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال علي جراح الصباح، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية: ”الصورة المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي على أنھا صورة أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح صورة غیر صحیحة“.

وأكد الوزير الصباح على ”ضرورة توخي الدقة فیما یتم تداوله أو نشره من أخبار وصور غیر معتمدة من الدیوان الامیري وعبر القنوات الرسمیة قد تعرض فاعلھا للمساءلة القانونیة“.

ووصل أمير الكويت مساء أمس الخميس، إلى الولايات المتحدة على متن طائرة طبية، لاستكمال العلاج فيها، بعد أيام من الإعلان عن خضوعه لعملية جراحية ناجحة لم تكشف طبيعتها.