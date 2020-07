حقيقة وفاة الطفل العراقي "حسوني" (فيديو)

View this post on Instagram

نفى الطفل العراقي ‏حسين التميمي الشهير بـ“حسوني“ في مقطع فيديو شائعة وفاته مطالبا بعدم تداول الخبر ونشر صوره.‏ وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا نبأ وفاة الطفل ”حسوني“، وتبين لاحقا أن الطفل المتوفى شخص شبيه به. وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن الطفل المتوفى ويدعى ”حسون“، كان قد اشتهر بفيديوهات وهو يتناول الطعام، وعرف بلقب ”أبو الدجاج“. وهاجم نشطاء، ذوي الطفل، بسبب عدم الاهتمام به ومتابعة حالته الصحية، حيث كانوا يقومون بتصويره غير مبالين بصحته. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #العراق #بغداد #الموصل #حسوني #مواهب #أطفال #اراب_جوت_تالنت #حسين_التميمي #حسوني_العراقي #نور_الزين #أحمد_حلمي #عنف #اعتداء #شراهة #طعام #عجائب #حوادث #ترند #trends #iraq