شاهد كيف يصنع النحل أشكالا هندسية مذهلة بالعسل (صور)

اكتشف علماء الأحياء، أن بعض أنواع النحل الذي لا يلدغ، يصنع أقراصا ذات أشكال هندسية مذهلة من العسل، والتي تشبه في تركيبها الجزيئي البلورات.

وتظهر الصور التي التقطها باحثو جامعة ”كامبريدج“، أن خلية نحل Tetragonula غالبا ما يكون لها مظهر لولبي ثلاثي الأبعاد.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تتبع البلورات الطبيعية نفس النمط الهندسي الذي يتبعه النحل في بناء خلايا العسل.

وتعاون باحثو جامعتي كامبريدج وغرناطة في إسبانيا، لتخطيط خلايا النحل الفريدة، ووجدوا أن خلايا نحل Tetragonula تتميز بمجموعة متنوعة من الهياكل الهندسية، ذات أنماط ثلاثية الأبعاد تشبه أنماط نمو البلورات.

ويضيف النحل العامل خلايا جديدة إلى حواف كل طبقة من البناء المعقد، ثم يتم ملء كل منها ببيضة وإغلاقها قبل تكرار العملية، ومن ثم تستخدم هذه الحشرات الطبقات كمسارات للتنقل حول المستعمرة.

وقال مؤلفو الدراسة: ”تظهر الصور أن هناك تكافؤا هندسيا مذهلا بين كيفية نمو الجزيئات في البلورة وكيفية بناء النحل لخلايا العسل، على الرغم من أن الكائنين مختلفين تماما“.