مراسل قناة الإخبارية السعودية يتعرض لإغماء على الهواء (فيديو)

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تعرض إعلامي سعودي لإغماء على الهواء مباشرة، أثناء إجرائه حوارا في مدينة جدة. وكان مراسل قناة الإخبارية السعودية، عبد الله الغامدي، يجري حوارا مع أحد الأشخاص على الهواء مباشرة قبل أن يفقد توازنه ويتعرض للإغماء،