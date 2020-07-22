مراسل قناة الإخبارية السعودية يتعرض لإغماء على الهواء (فيديو)

مراسل قناة الإخبارية السعودية يتعرض...

المصدر: فريق التحرير

تعرض مراسل قناة الإخبارية السعودية، عبدالله الغامدي، للإغماء بينما يجري حوارا مع أحد الأشخاص على الهواء مباشرة من مدينة جدة، قبل أن يفقد توازنه ويحول الضيف دون سقوطه أرضًا.

وبعد الإغماء قطعت القناة البث، قبل أن تعود للغامدي لاحقا ليطمئن المشاهدين على صحته، قائلا إن الجو كان حارا، وإنه تعرض لإجهاد حرارة، وهو بخير وسلامة.

وقاربت درجة الحرارة في جدة اليوم الأربعاء خمسين درجة مئوية.

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