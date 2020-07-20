احتفاء عربي واسع بإطلاق مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ

خطف مسبار الأمل الذي أطلقته الإمارات نحو مدار كوكب المريخ، في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، الأضواء في العالم العربي بشكل لافت بعدما ازدحمت محطات التلفزة ومنصات البث المباشر التي نقلت وقائع الإطلاق بالمشاهدين العرب.

وأشرف فريق إماراتي يعمل منذ سنوات على تجهيز المسبار الفضائي، على إطلاقه من قاعدة في مركز ”تانيغاشيما“ الفضائي في اليابان، في تجربة إماراتية وعربية هي الأولى من نوعها عبر التاريخ.

وشارك مسؤولون خليجيون وعرب، مواطنيهم، في الاحتفال بالتجربة، بجانب الإمارات التي طغى الحدث عليها في الساعات القليلة التي سبقت إطلاق المسبار، وسط إشادة واسعة بجهود البلد الخليجي والفريق العلمي الذي نفذ التجربة الفريدة.

وفي مواقع التواصل الاجتماعي، تصدرت عدة وسوم، تحمل إشارة للمسبار، مثل ”#مسبار_الأمل“ و ”#العرب_إلى_المريخ“ قائمة التفاعل والتعليقات مع انضمام عدد كبير من المغردين للاحتفال بإطلاق المسبار ومراقبة لحظات إقلاعه الأولى.

وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشيخ هزاع بن زايد، في أعقاب إطلاق المسبار ”كل الشكر والتقدير لمن عمل طوال السنوات الماضية لجعل هذا الحلم حقيقة، #مسبار_الأمل ثمرة جهودكم وإخلاصكم وسهر الليالي، نفتخر بكم وبهذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق بعملكم وبدعم القيادة الحكيمة لكم، وننتظر من الشباب الإماراتي مزيداً من الإنجازات في هذا الميدان الحيوي“.

كل الشكر والتقدير لمن عمل طوال السنوات الماضية لجعل هذا الحلم حقيقة، #مسبار_الأمل ثمرة جهودكم وإخلاصكم وسهر الليالي، نفتخر بكم وبهذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق بعملكم وبدعم القيادة الحكيمة لكم، وننتظر من الشباب الإماراتي مزيداً من الإنجازات في هذا الميدان الحيوي. pic.twitter.com/MzOMJPj49p — هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed) July 19, 2020

وحضر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، بين المحتفلين بالحدث، وكتب عبر تويتر ”مسبار الأمل ينطلق في هذه الليلة التاريخية، الإمارات فخر العرب وقوة الأمل تقلص المسافة بين الأرض والسماء، عيشى بلادي عاش إتحاد إماراتنا“.

مسبار الأمل ينطلق في هذه الليلة التاريخية، الإمارات فخر العرب وقوة الأمل تقلص المسافة بين الأرض والسماء، عيشى بلادي عاش إتحاد إماراتنا. #HopeMarsMission pic.twitter.com/5IusLz1xwW — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 19, 2020

وشارك زميله في الحكومة، الدكتور أحمد بالهول، والذي يشغل منصب وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في المناسبة بعد وقت قصير من إطلاق المسبار، قائلاً ”لحظة عظيمة في تاريخ دولة #الإمارات والوطن العربي مع استقبال أول إشارة من #مسبار_الأمل، والتي تحمل رسالة أعظم من ثلاث كلمات.. لا شيء مستحيل“.

لحظة عظيمة في تاريخ دولة #الإمارات والوطن العربي مع استقبال أول إشارة من #مسبار_الأمل، والتي تحمل رسالة أعظم من ثلاث كلمات.. لا شيء مستحيل#العرب_إلى_المريخ pic.twitter.com/lMs7qwwDWi — د. أحمد بالهول (@ahmad_belhoul) July 19, 2020

وحضر السفير الإماراتي في السعودية، الشيخ شخبوط بن نهيان، بين السعوديين الكثر الذين احتفلوا بإطلاق القمر بإشراف من حليفة بلادهم الوثيقة، الإمارات، وقال في تغريدة عبر تويتر ”الحمدالله رب العالمين، الإمارات لا تعرف المستحيل وها هو حلم العرب يتحول إلى واقع، مسبار الأمل إلى المريخ. مبروك لنا جميعا، مبروك للعرب والعالم“.

الحمدالله رب العالمين، الإمارات لا تعرف المستحيل وها هو حلم العرب يتحول إلى واقع، مسبار الأمل إلى المريخ. مبروك لنا جميعا، مبروك للعرب والعالم #مسبار_الأمل #العرب_إلى_المريخ pic.twitter.com/d783VVHKwJ — شخبوط بن نهيان (@sbnahayan90) July 19, 2020

وكتب المدون السعودي البارز، منذر آل الشيخ مبارك، في احتفاله بمسبار الأمل ”حلم زايد الخير رحمه الله يتحقق على يد #ابناء_زايد أسأل الله أن يغفر لك ويعلي منازلك في جنات النعيم ليتك ترى #مسبار_الأمل ومافعله أبناء #الإمارات ولكن أجره سيصلك بإذن الله تعالى نظرة أمل من زعيم عظيم . #مسبار_الأمل_للمريخ“.

حلم زايد الخير رحمه الله يتحقق على يد #ابناء_زايد أسأل الله أن يغفر لك ويعلي منازلك في جنات النعيم ليتك ترى #مسبار_الأمل ومافعله أبناء #الإمارات ولكن أجره سيصلك بإذن الله تعالى نظرة أمل من زعيم عظيم .#مسبار_الأمل_للمريخ pic.twitter.com/xiKO8A0Gur — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) July 19, 2020

ووصف الكاتب السعودي، فهد ديباجي، إطلاق المسبار باللحظة التاريخية، وكتب عبر تويتر ”الإمارات تدخل التاريخ من أوسع أبوابه. #مسبار_الأمل“.

الإمارات تدخل التاريخ من أوسع أبوابه . #مسبار_الأمل — فهد ديباجي (@fahddeepaji1) July 19, 2020

وحضر مدونون عرب من مختلف الدول العربية، للاحتفال بالمسبار، وبينهم الشاعر الأردني الدكتور لقمان شطناوي، والذي اختار المشاركة بالمناسبة بقصيدة كتبها في المسبار، وتحمل اسم ”مسبار الأمل“، يتغنى فيها بالخطوة العلمية الفارقة في تاريخ الإمارات والعالم العربي.

قصيدة #مسبار_الامل

قصيدة مسبار الأمل العربي

من ديوان أناشيد الضياء د. لقمان شطناوي pic.twitter.com/wBlSfec26t — الدكتور لقمان شطناوي (@Drlokman42) July 19, 2020

ومن الكويت، حضر المحلل السياسي الكويتي المعروف، فهد الشليمي، بين مواطنيه الكثر المحتفلين بإطلاق المسبار، وقال عبر تويتر “ توكلنا على الله، نبارك للعرب وللخليج وللإمارات انطلاق المسبار العلمي العربي والإسلامي نحو المريخ، مبروك لنا جميعا #مسبار_الأمل #مسبار_الأمل_للمريخ“.

#مسبار_الأمل #مسبار_الأمل_للمريخ

توكلنا على الله

نبارك للعرب وللخليج وللإمارات إنطلاق المسبار العلمي العربي والإسلامي نحو المريخ

مبروك لنا جميعا 🇰🇼🇦🇪 pic.twitter.com/3XBRI6KqKl — د.فهد الشليمي (@Fahd_Alshelaimi) July 19, 2020

وكتب مواطنه، الإعلامي محمد أحمد الملا في المناسبة ذاتها ”نبارك لدولة #الامارات العربية المتحدة على نجاح إطلاق مسبار العرب #مسبار_الأمل الى المريخ، حلم زايد رحمه الله حققه عيال زايد. #العرب_إلى_المريخ“.

نبارك لدولة #الامارات العربية المتحدة على نجاح إطلاق مسبار العرب #مسبار_الأمل الى المريخ

حلم زايد رحمه الله حققه عيال زايد. #العرب_إلى_المريخ pic.twitter.com/RgfGksejVg — محمد أحمد الملا (@Mohdalmulla67) July 19, 2020

المسؤول في المجلس الانتقالي بجنوب اليمن، أحمد عمر بن فريد، شارك الإماراتيين احتفالاتهم بإطلاق مسبار الأمل، وكتب قائلا“#مسبار_الأمل اول عد تنازلي عربي في تاريخ الاستكشافات الفضائية. شعب الجنوب العربي يبارك لشعب وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الإنجاز التاريخي الكبير“.

#مسبار_الأمل

اول عد تنازلي عربي في تاريخ الاستكشافات الفضائية.

شعب الجنوب العربي يبارك لشعب وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الإنجاز التاريخي الكبير . pic.twitter.com/mu7uJs6FZP — أحمد عمر بن فريد (@AhmedBinFareed1) July 19, 2020

ومن الصعب حصر تعليقات العدد الكبير من المعلقين العرب على إطلاق مسبار الأمل، حيث جذبت المناسبة نخبا ومدونين عربا من مختلف القطاعات والتخصصات والشرائح الاجتماعية، بمن فيهم نجوم الفن والرياضة.

الحياة ليست مليئة بمثل هذه اللحظات ، الامارات تجعلك تعيشها ، تحلق بك ، تحقق احلامك ، معها أنت تدير وجهك للمستقبل ، أبناءها ولدوا لفعل ذلك وأكثر ، المستحيل ليس في قاموسها أبدا 👍🏻 موعدنا مع الفخر و التاريخ ❤️

مشوارنا هذه المرة الى المريخ 🇦🇪#مسبار_الأمل #العرب_الي_المريخ pic.twitter.com/p3pNN3F2X8 — فارس عوض (@farisf9) July 19, 2020

ولم يغب حساب اليابان الرسمي باللغة العربية، على تويتر، عن الاحتفالات العربية الواسعة بإطلاق مسبار الأمل، وكتب القائمون عليه ”تمت عملية إطلاق #مسبار_الأمل_للمريخ اليوم منذ دقائق في تمام الساعة 6:58 صباحا بتوقيت #اليابان من مركز تانيغاشيما الفضائي على متن الصاروخ H2A من صناعة شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة. كل الأمنيات الطيبة لدولة الإمارات العربية المتحد“.

تمت عملية إطلاق #مسبار_الأمل_للمريخ اليوم منذ دقائق في تمام الساعة 6:58 صباحا بتوقيت #اليابان من مركز تانيغاشيما الفضائي على متن الصاروخ H2A من صناعة شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة. كل الأمنيات الطيبة لدولة الإمارات العربية المتحدة

🇦🇪🇯🇵🙏#مسبار_الأمل_للمريخ #مسبار_الأمل pic.twitter.com/w4kvbk3Lfe — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) July 19, 2020

مستقبل مسبار الأمل

بعد نجاح إطلاق المسبار من اليابان، سيتم التحكم به من مركز التحكم الأرضي في مركز محمد بن راشد للفضاء، وسيقوم الفريق التقني في المركز بعملية تحليل البيانات الواردة من المسبار، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“.

ومن المقرر أن يتم بعد 28 يوما من الإطلاق استخدام نظام الدفع والتوجيه للمسبار لتوجيهه نحو مدار المريخ، حيث تم تصميم نظام الدفع عالي الدقة بمساهمة إماراتية.

ويصل مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ في الربع الأول من العام 2021 بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد في رحلة يتوقع أن تستغرق سبعة أشهر يقطع خلالها المسبار 493 مليون كيلومتر.

ويهدف المسبار إلى تزويد المجتمع العلمي العالمي ببيانات جديدة، وسيحلق المسبار حول المريخ بطريقة لم يتم إجراؤها من قبل، على أن يدرس مناخ المريخ على مدار اليوم والفصول، ليكون بمثابة أول مرصد جوي للكوكب الأحمر، بخلاف المهمات التي سبقته واكتفت بأخذ لقطات ثابتة في أوقات محددة.