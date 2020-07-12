إصابة الممثلة الهندية ايشواريا راي بفيروس كورونا

كشفت الممثلة وعارضة الأزياء الهندية، آيشواريا راي، إصابتها هي وابنتها آرادهيا البالغة من العمر 8 سنوات، بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان النجم العالمي أميتاب باتشان وابنه ابهيشيك إصابتهما بفيروس ”كورونا“ المستجد.

وتعتبر آيشواريا هي زوجة ابن النجم العالمي أميتاب باتشان والذي تزوجت منه في 2007.

أيشواريا راي هي ممثلة وعارضة أزياء هندية، بدأت حياتها العملية كعارضة أزياء قبل دخولها السينما حيث فازت بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994.

وظهرت آيشواريا في أفلام بمختلف اللغات بما فيها الهندية، الإنجليزية، التاميلية، التيلوجو والبنغالية.

وكان نجم بوليوود أميتاب باتشان قد أبلغ بإصابته بفيروس ”كورونا“ على ”تويتر“، وكتب الممثل المخضرم على ”تويتر“: ”لقد اختبرت بفيروس كورونا إيجابيا، انتقلت إلى المستشفى، وأبلغني المسؤولون في المستشفى، وخضعت الأسرة والموظفون للفحوصات، وننتظر النتائج“.

وأضاف الممثل البالغ من العمر 77 عاما: ”كل من كان على مقربة مني في العشرة أيام الماضية يرجى منهم اختبار أنفسهم!“.

حصل أميتاب باتشان على شعبية واسعة في بداية السبعينات من القرن العشرين بأفلام مثل Zanjeer و Deewaar حيث عرف باسم الشاب الغاضب في السينما الهندية.

وظهر منذ ذلك الحين في أكثر من 180 فيلما في حياته المهنية التي امتدت لأكثر من أربعة عقود، ويعتبر باتشان أحد أعظم الممثلين الأكثر تأثيرا في تاريخ السينما الهندية ولقبه المخرج الفرنسي فرانسوا تروفو بـ“رجل صناعة السينما الوحيد“.

يذكر أن باتشان متزوج من الممثلة جايا بهادوري ولديهما ابنة وابن، وهما شويتا ناندا وأبهيشيك باتشان (وهو ممثل مشهور أيضا المتزوج من الممثلة الشهيرة وملكة جمال العالم السابقة آيشواريا راي.