فيديو مؤثر للأمير السعودي عبدالعزيز بن فهد يبكي صديقاً مقرباً خلال دفنه

حقق مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مساء السبت، نسب مشاهدة عالية ، بعدما ظهر فيه الأمير السعودي عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، يبكي صديقاً عزيزاً له خلال دفنه.

ويظهر في الفيديو، نجل ملك السعودية الأسبق، فهد بن عبدالعزيز، واقفاً يبكي بين المشيعين صديقه الراحل، ويدعى عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ، بينما يقوم البعض بوضع التراب فوق جثمانه.

وشوهد الفيديو مئات آلاف المرات خلال ساعات قليلة من نشره، وسط تعليقات مؤثرة، لفت أصحابها، موقف الأمير عبدالعزيز العاطفي من رحيل صديق مقرب منه.

ونشر الفنان السعودي، فايز المالكي، وهو أحد المقربين من الأمير عبدالعزيز، مقطع الفيديو عبر حسابه في تويتر، ووصف الراحل بأنه رفيق درب الأمير عبدالعزيز، قبل ان يقدم تعازيه له.

#عبدالعزيز_بن_فهد

بالمقبرة في دفن رفيق دربه

الله يعظم اجركم ويحسن عزاكم#عبدالله_آل_الشيخ_في_ذمة_الله

pic.twitter.com/pl2t82jz63 — فايز المالكي (@fayez_malki) July 11, 2020

قبل قليل سيدي وأخوي الغالي الإنسان الوفي الامير #عبدالعزيز_بن_فهد حفظه الله يشارك في دفن أخونا وحبيبنا الغالي #عبدالله_بن_إبراهيم_آل_الشيخ

اللهم يارب أغفر له وأرحمه وأسكنه الجنة..آمين#عبدالله_آل_الشيخ_في_ذمة_الله pic.twitter.com/o01KXSmCWA — خالد بن الشيخ (@K_binalshikh) July 11, 2020

وكان الصديق الراحل قد نشر قبل وفاته بساعات قليلة، يوم الجمعة، صورة للأمير عبدالعزيز، وقد أرفقها بتعليق قال فيه ”هذي الصورة مساء اليوم ومن أجمل الصور العفوية للصديق الغالي صاحب القلب و الايادي البيضاء #عبدالعزيز_بن_فهد حفظه الله“.

الله يصبركم 🤲🏼💔 pic.twitter.com/jvI2sSoPwe — سعود محمد العبدالله الفيصل (@S_M_A_AlFaisal) July 11, 2020