فيديو مؤثر للأمير السعودي عبدالعزيز بن فهد يبكي صديقاً مقرباً خلال دفنه

فيديو مؤثر للأمير السعودي عبدالعزيز...

المصدر: الرياض- إرم نيوز

حقق مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مساء السبت، نسب مشاهدة عالية ، بعدما ظهر فيه الأمير السعودي عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، يبكي صديقاً عزيزاً له خلال دفنه.

ويظهر في الفيديو، نجل ملك السعودية الأسبق، فهد بن عبدالعزيز، واقفاً يبكي بين المشيعين صديقه الراحل، ويدعى عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ، بينما يقوم البعض بوضع التراب فوق جثمانه.

وشوهد الفيديو مئات آلاف المرات خلال ساعات قليلة من نشره، وسط تعليقات مؤثرة، لفت أصحابها، موقف الأمير عبدالعزيز العاطفي من رحيل صديق مقرب منه.

ونشر الفنان السعودي، فايز المالكي، وهو أحد المقربين من الأمير عبدالعزيز، مقطع الفيديو عبر حسابه في تويتر، ووصف الراحل بأنه رفيق درب الأمير عبدالعزيز، قبل ان يقدم تعازيه له.

 

وكان الصديق الراحل قد نشر قبل وفاته بساعات قليلة، يوم الجمعة، صورة للأمير عبدالعزيز، وقد أرفقها بتعليق قال فيه ”هذي الصورة مساء اليوم ومن أجمل الصور العفوية للصديق الغالي صاحب القلب و الايادي البيضاء #عبدالعزيز_بن_فهد حفظه الله“.

 

 

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