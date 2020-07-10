موظف في محل شهير يغمى عليه أمام الأمير تشارلز (فيديو)

سقط موظف مغشيًا عليه في محال ”أسدا“ التجارية الشهيرة في مدينة بريستون، جنوب غرب بريطانيا، أمام ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز الذي كان يزور المنطقة.

وتعرض الموظف للحادثة خلال زيارة الأمير تشارلز لعدد من المحال في المدينة، بهدف تقديم الشكر لعمالها وموظفيها وتشجيعهم على الاستمرار في العمل، على الرغم من تفشي وباء ”كورونا“.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، الموظف وهو يتحدث مع الأمير تشارلز ويحاول الانحناء أمامه قرب محل ”أسدا“ في مدينة ”بريستون“، ثم بدأ يتمايل ويترنح قبل أن يسقط على الأرض مغشيًا عليه.

وقالت صحيفة ”مترو“ البريطانية، إن الأمير أصيب بصدمة بعد سقوط الموظف، ثم اقترب منه للتأكد من أنه بخير، فيما هرع بعض الموظفين لإسعاف الموظف.

وقالت الصحيفة إن“الموظف استفاق من الإغماء بعد وقت قصير، وتمت مساعدته على الوقوف، ثم عاد لتحية الأمير بعد تأكد زملائه أنه قادر على المشي“.