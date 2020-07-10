في حادثة أثارت غضبا عارما.. ضابط أمريكي يتحرش بسيدة أثناء اعتقالها (فيديو)

يواجه ضابط شرطة أمريكي تهمة التحرش بسيدة خلال تفتيشه لها أثناء اعتقالها بحثاً عن أسلحة، وقد تم تصويره وهو يضع يده على صدرها.

وخلال الفيديو يمكن سماع السيدة وهي تطلب منه أن يتم التعامل معها من قبل شرطية، لكن الشطر لمسها مرة أخرى.

وصور تلك الحادثة أحد المارة، حيث يمكن سماع صوته وهو يصيح: ”لا تلمسها بهذه الطريقة.. وابعد يدك عنها“.

ونُشر الفيديو على موقع ”تويتر“ من قبل ”أي جى سبيس“ وهو ناشط في مجال الحقوق المدنية من أصل باكستاني مقيم في ديترويت، والذي تم طرده ذات مرة من تجمع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعلق أي جي سبيس، على الفيديو قائلاً: ”هذا اعتداء جنسي مشين.. وأطالب بالعدالة لهذه السيدة.. كم هو أمر مشين“.

وعلى الرغم من تأكيد شرطة أوستن، أن الضابط اتبع البروتوكول الصحيح ولم يتمكن من الحصول على ضابطة لحضور الاعتقال، إلا أن هذا الفيديو أثار غضبا شديدا بين المستخدمين على ”تويتر“، وقد غرد أحدهم بالقول: ”أعتقد أن عليهم معرفة طريقة لتفتيش منطقة الصدر دون التحرش بالناس“.

وقال ناشط آخر يدعى ”ستيل بلوم“: ”ماذا عن الجزء الذي يمسك فيه صدرها دون موافقتها؟ ألن يصنف ذلك على أنه اعتداء؟“.

ودعا آخرون الشرطة إلى الكشف عن اسم الضابط.

وأصدرت إدارة شرطة أوستن بيانًا يشير إلى أن السيدة تدعى روزاليندا نونو تريفينو، وتبلغ من العمر 40 عاماً.

وكانت السيدة تريفينو تقود سيارة دفع رباعي بيضاء خلال مسيرة احتجاجية وتم اعتقالها بتهمة مخالفات مرورية خطيرة عديدة بما في ذلك تشغيل ضوء أحمر، وعدم احترام مرور للمشاة.