الصين تدعو السياح لزيارة منغوليا الداخلية رغم ظهور "الطاعون الدبلي"

دعت السلطات الصينية السياح إلى استئناف زياراتهم ”دون قلق“ للمعالم السياحية في منطقة منغوليا الداخلية، والتي شهدت أخيرا ظهور مرض الطاعون الدبلي، مؤكدة أنها تطبق إجراءات صارمة للسيطرة على الوباء.

وشددت السلطات الصينية، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، على أن منغوليا الداخلية ستكون آمنة أمام الزوار، وأن المرض الذي كان يعرف باسم ”الموت الأسود“ في العصور الوسطى، يمكن الوقاية منه الآن والسيطرة عليه وهو قابل للعلاج.

وقال وي زيجو، نائب مدير مكتب الثقافة والسياحة، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إن ”السفر آمن إلى المراعي والأراضي العشبية في منغوليا الداخلية“.

وأضاف نائب مدير لجنة الصحة في منغوليا الداخلية، فو روفينغ، أنه ”يتم تنفيذ الرقابة والوقاية الصحية، التي تسمح بزيارة الأراضي الزراعية في المنطقة براحة بال“.

كما أكدت حكومة منغوليا الداخلية، أنه لم يصب أي سائح بالطاعون أو فيروس كورونا في المنطقة.

وأعلنت منغوليا الداخلية، الأحد الماضي، عن إصابة راع في مدينة بيان نور بالطاعون الدبلي، واكتشفت السلطات المحلية ثلاث نقاط وبائية للمرض، وفرضت حجرا صحيا على 15 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع الراعي.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة ”شينخوا“، إنه تم تسجيل حالتين أخريين بالطاعون الدبلي في مقاطعة هوفد في منغوليا المجاورة الأسبوع الماضي، وهما أخَوان تناولا لحم حيوان من نوع القوارض ويسمى المرموط.

وفي السياق ذاته، أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تراقب -بعناية- حالات الإصابة بالطاعون الدبلي في الصين.

رغم أن الطاعون شديد العدوى، لكنه نادر في الصين ويمكن علاجه، حيث توفي ما لا يقل عن خمسة أشخاص بسببه منذ عام 2014، وفقا للجنة الصحة الوطنية الصينية.

ويعتبر الطاعون الدبلي من أكثر الأمراض المدمرة في التاريخ، وتسبب في وفاة نحو 100 مليون شخص في القرن الرابع عشر، أما في وقتنا الحالي فإنه يُعدّ نادرا.

وينتقل الطاعون الدبلي، مِن الحيوانات للبشر من خلال لدغة البراغيث المصابة والاتصال المباشر مع ذبائح الحيوانات الصغيرة المصابة، ولكنه لا ينتقل بسهولة بين الناس، بحسب ديلي ميل.