الكويت.. موقف إنساني من كفيل الشاب المصري عادل حلمي

تعهد المواطن الكويتي عمر شرار العازمي كفيل الشاب المصري عادل حلمي الذي لقي مصرعه دهسا أثناء تصديه لمجموعة من اللصوص كانوا هاجموا مزرعة العازمي التي يعمل بها الضحية، بالاستمرار بدفع مستحقاته حتى تكبر ابنة عادل الوحيدة ذات الأشهر الثلاث أو يتوفاه الله.

وكشف العازمي عن بعض تفاصيل الحادث قائلا إنه ”وقع قبل بضعة أيام في الساعة الرابعة فجرا أثناء توجه عادل إلى عمله في المزرعة ومشاهدته لمجموعة لصوص سرقوا حديدا من المزرعة؛ ما دفعه إلى التصدي لهم والإمساك بالسيارة لمحاولة إيقافها قبل أن تدهسه تحت عجلاتها“، وفقا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وذكر العازمي أن ”عادل قدم إلى الكويت قبل ستة أعوام بإقامة عمل على المزرعة وهو وحيد لوالدته ومسؤول عن زوجته وابنته التي لم يتمكن من رؤيتها واثنين من أخواته بعد وفاة والده، وسبق أن سافر العام الماضي إلى مصر حيث تزوج ومكث شهرا واحدا قبل أن يعود إلى الكويت“.

بدورها، تحدثت والدة عادل مع الصحيفة الكويتية مشيرة إلى أن ”ابنها لم يكن حارسا في المزرعة إنما يعمل بمهنة نجار مسلح، إلا أنه أصر على التصدي للصوص دفاعا عن مكان عمله، مطالبة بالقبض على الجناة الذين دهسوا ابنها“.

وروى أحد أصدقاء عادل الذي كان برفقته ساعة الحادث تفاصيل مشابهة حول تلك اللحظات، مبينا ”أن عادل كان فاقدا للوعي بعد دهسه، واستيقظ بعد إنعاشه ليكتفي بعبارة (هاف لوري) (سيارة نصف نقل)، ثم أخبره أنه يشعر بألم في بطنه، ليتم نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي قبل أن يصل إليها“.

ولاقت حادثة وفاة عادل تعاطفا وتضامنا واسعين من قبل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بما أقدم عليه الشاب المصري للدفاع عن أملاك كفيله، ليتم وصفه بـ“شهيد الشهامة“.

وفي خطوة تضامنية مع قضية الشاب المصري، فقد أعلن المحامي عبد الرحمن الوطري عن تطوعه للدفاع بلا مقابل عن الشاب وورثته حتى يُصدر القضاء حكمه ضد الجناة، نقلا عن صحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

وتم نقل جثمان عادل إلى مصر حيث قام أهالي قريته بمحافظة الدقهلية، بتشييعه إلى مثواه الأخير، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات الأمنية الكويتية جهودها للكشف عن الجناة وضبطهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.