عقد قران الأميرة الأردنية راية بنت الحسين على الصحافي البريطاني دونوفان (صور)

عُقد في بريطانيا، الثلاثاء، قران الأميرة راية الابنة الصغرى لملك الأردن الراحل الحسين بن طلال والملكة نور على الصحافي البريطاني فارس نيد دونوفان.

وجر الاحتفال بالزواج وسط مراسم مختصرة بالعاصمة البريطانية لندن، وفقا للإجراءات والتعليمات المتبعة إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، بحضور الملكة نور الحسين، وسفير الأردن في لندن عمر النهار وعائلة دونوفان.

وفي الـ26 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت خطوبة الأميرة راية على الصحافي فارس نيد دونوفان، الذي كان جده مؤلف الأطفال رولد دال، بحسب وسائل إعلامية محلية.

والأميرة البالغة من العمر، 34 عامًا، حاصلة على درجة الماجستير بالدراسات اليابانية من جامعة أدنبره – اسكتلندا، ودرجة ماجستير ثانية من جامعة كولومبيا في نيويورك بالأدب الياباني، وتدرس حاليا الدكتوراه في الأدب الياباني في جامعة كاليفورنيا.

أما فارس نيد دونوفان، البالغ من العمر 26 عامًا، فهو حفيد الروائي البريطاني الشهير روالد دال، وابن الروائية شانتال صوفيا ”تيسا دال“.