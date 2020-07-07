وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

توفي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ95 عاما.

ونعى أمراء ومشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي الأمير الراحل.

وكتب الأمير سطام بن خالد آل سعود، في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر”: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز“

وأضاف الأمير سطام قائلا: ”تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين“.

انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي #الامير_خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز تغمدة الله بواسع رحمتة و مغفرته ورضوانه و أسكنه فسيح جناته و جميع موتا المسلمين إنا الله و إنا إليه راجعون pic.twitter.com/6LgVbs8HBT — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) July 7, 2020

وكتب فيصل بن تركي قائلا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر وارحم خالي ووالدي عبدك خالد بن سعود ابن عبدالعزيز وأسكنه فسيح جناتك اللهم ثبته عند السؤال واجمعنا به بالفردوس الأعلى وجميع موتى المسلمين #خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز“.

إنا لله وإنا اليه راجعون اللهم إغفر وإرحم خالي و والدي عبدك خالد بن سعود ابن عبدالعزيز وأسكنه فسيح جناتك … اللهم ثبته عند السؤال وأجمعنا به بالفردوس الأعلى وجميع موتى المسلمين …#خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/PTjY1UODym — فيصل بن تركي بن فيصل (@808Faisal) July 7, 2020

وغرد الأمير عبدالرحمن بن مساعد قائلا: ”#خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز

اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنّا إليه راجعون“.

#خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز

اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنّا إليه راجعون — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) July 7, 2020

وكتب الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر: ”اللهم أغفر لعبدك الأمير #خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى.. إنا لله وإنا إليه لراجعون“.

اللهم أغفر لعبدك الأمير #خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى..

إنا لله وإنا إليه لراجعون pic.twitter.com/LDh4Zt2Y9s — عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود (@ASNA_20) July 6, 2020

وغرد عبدالعزيز المريسل قائلا: اللهم ارحمه واغفر له اللهم وسع مدخله وثبته عند السؤال اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم وسع عليه قبره مد البصر اللهم ارزقه الفردوس الأعلى #خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز“.

اللهم ارحمه و اغفر له

اللهم وسع مدخله و ثبته عند السؤال

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة

اللهم وسع عليه قبره مد البصر

اللهم ارزقه الفردوس الاعلى #خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) July 6, 2020

وغردت نوف الحسن آل سعود: ”انا لله وانا اليه راجعون رحم الله عمي خالد بن سعود اللهم ارحمه و اغفر له ووسع مدخله و ثبته عند السؤال، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وارزقه الفردوس الاعلى يا رب #خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز #اللهم_ارحم_والدي“.

انا لله وانا اليه راجعون رحم الله عمي خالد بن سعود اللهم ارحمه و اغفر له ووسع مدخله و ثبته عند السؤال، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وارزقه الفردوس الاعلى يا رب#خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز#اللهم_ارحم_والدي pic.twitter.com/wKnCHyzHRX — Nouf Alhassan Al Saud (@nasanouf) July 6, 2020

فيما دشن مغردون عبر تويتر وسم #خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز مدونين من خلاله كلمات النعي والمواساة التي ودعوا بها الأمير خالد.

والأمير خالد هو الابن التاسع للملك سعود بن عبدالعزيز، وهو من مواليد العام 1925.