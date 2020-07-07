وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعز...

المصدر: محمد الشعراوي - إرم نيوز

توفي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ95 عاما.

ونعى أمراء ومشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي الأمير الراحل.

وكتب الأمير سطام بن خالد آل سعود، في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر”: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز“

وأضاف الأمير سطام قائلا: ”تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين“.

وكتب فيصل بن تركي قائلا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر وارحم خالي ووالدي عبدك خالد بن سعود ابن عبدالعزيز وأسكنه فسيح جناتك اللهم ثبته عند السؤال واجمعنا به بالفردوس الأعلى وجميع موتى المسلمين #خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز“.

 

وغرد الأمير عبدالرحمن بن مساعد قائلا: ”#خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز

اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنّا إليه راجعون“.

 

وكتب الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر: ”اللهم أغفر لعبدك الأمير #خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى.. إنا لله وإنا إليه لراجعون“.

وغرد عبدالعزيز المريسل قائلا: اللهم ارحمه واغفر له اللهم وسع مدخله وثبته عند السؤال اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم وسع عليه قبره مد البصر اللهم ارزقه الفردوس الأعلى #خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز“.

وغردت نوف الحسن آل سعود: ”انا لله وانا اليه راجعون رحم الله عمي خالد بن سعود اللهم ارحمه و اغفر له ووسع مدخله و ثبته عند السؤال، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وارزقه الفردوس الاعلى يا رب #خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز #اللهم_ارحم_والدي“.

 

فيما دشن مغردون عبر تويتر وسم #خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز مدونين من خلاله كلمات النعي والمواساة التي ودعوا بها الأمير خالد.

والأمير خالد هو الابن التاسع للملك سعود بن عبدالعزيز، وهو من مواليد العام 1925.

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