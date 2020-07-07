مصري يقتحم مسجدا ويعتدي على المصلين لطردهم منه (فيديو)

تداول نشطاء مصريون على مواقع التواصل، الإثنين، مقطع فيديو يظهر مواطنا يعتدي على المصلين بأحد المساجد في منطقة المعادي، ويأمرهم بالخروج من المسجد وهو يحمل عصا.

وفيما بعد ألقت الأجهزة الأمنية على المتهم الذي ظهر في الفيديو وبدات التحقيق معه.

ويظهر المقطع كيف تسبب الرجل بإحداث حالة من الهلع وسط المصلين، الذين تلقى بعضهم ضربات بوساطة العصا التي يحملها الرجل الذي كان يأمرهم بالخروج عنوة.

وقال بعض المعلقين على المقطع، إن هذا الرجل يعمل طبيبا ويملك عيادة خاصة بالمبنى الذي يوجد به المسجد، وأقدم على فعلته لأنه يريد تحويل المكان لكراج خاص بعيادته، على حد قولهم.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=673943373463306&id=111106385680581

ولم يتسن لـ“إرم نيوز“ التحقق من السبب الرئيسي لإقدام الرجل على فعلته، لكن مواقع محلية أكدت أن وزير الأوقاف، محمد جمعة، قرر إعادة فتح المسجد للصلاة جزئيا في النصف الغربي منه وهو الجزء البعيد تماما عن الاتصال بالمقام حفاظا على الجميع عقب الحادثة.

وتناقل ناشطون المقطع وسط موجة جدل وغضب واسعة بسبب عدم احترام حرمة المسجد، وأشارت متابعة تُدعى علا مجاهد، بأن من اقتحم المسجد مواطن اقتحم المسجد وقام بضرب وطرد المصلين.

مواطن يقتحم مسجد في المعادي و يقوم بضرب و طرد المصلين أثناء الصلاه..!

تداول فيديو صادم لدكتور من سكان منطقه المعادي يدعي… Posted by ‎علا مجاهد‎ on Monday, July 6, 2020

وقالت إن مقتحم المسجد يعمل طبيبًا وهو من سكان منطقة المعادي ويُدعى ”م.ح“ وأنه يريد هدم المسجد كي يستخدمه ”جراچ“ لعيادته الخاصة، موضحًة: ”أيًا كان السبب فلا يجوز اقتحام بيت ربنا بالحذاء والسب داخل بيت الله، ربنا يرحمنا برحمته يااااارب“.

وانتقد عمر جودة موقف المصلين قائلا: ”شايفينه بيضرب المصلين وواقفين بيتكلموا معاه، لا حقيقي يا خسارة الرجالة“.