خدش بأظافر قطة يتسبب بوفاة سيدة مسنة

لقيت مسنة أسترالية حتفها، بعدما خدشتها قطتها وقامت بلعق الجرح بلعابها، وفق ما ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقالت الصحيفة إن ”القطة مينتي، أودت بحياة مربيتها المسنة التي تبلغ من العمر 80 عاما وتقطن بمدينة ملبورن في أستراليا بعد أن أصابتها قطتها بعدة خدوش على ذراعها ثم لعقت الجرح بلعابها الأمر الذي أصابها بمرض التهاب السحايا الجرثومي الذي أكد الأطباء أنه لا يمكن علاجه بالمضادات الحيوية المعتادة“.

وعثرت عائلة السيدة عليها وهي فاقدة للوعي ومستلقية على سريرها، فيما كانت القطة تنام في مكان قريب منها.

وعلى الفور نقلت السيدة لمستشفى ”بوكس هيل“ في شرق مدينة ملبورن وظلت في غيبوبة لمدة 9 أيام كاملة وبعدها استفاقت لمدة يوم واحد لترى أسرتها وأحباءها ثم فارقت الحياة متأثرة بمرضها الذي أصابها نتيجة خدش القطة لها.

وقالت ابنة السيدة إن ”الأطباء أخبروها أن والدتها أصيبت بهذا المرض الخطير نتيجة لعق القطة للخدوش التي دخل لعابها مجرى الدم، كما أكدوا أن أدوية السيولة التي كانت تتناولها السيدة ساعدت على تفاقم الحالة“.

من جهتها، ذكرت صحيفة ”هيرالد صن“، أن ”أسرة السيدة ستوضح حقيقة ما حدث لها وستنشره بشكل كبير محاولة منهم لمنع حدوث نفس الشيء لأصحاب القطط حتى لا يلقوا نفس مصير السيدة المسنة“.

وقالت مدير قسم الأمراض المعدية في مستشفى ”أوستين هيلث“ بأستراليا، ليندسي جرايسون، إن هناك شخصا واحدا أسبوعيا يلقى حتفه بسبب المخاطر غير المعروفة للعاب القطط.

وأكدت أن ”لعاب القطط يمكن أن يسبب فشل القلب وفقدان الرؤية خاصة لمن لديهم مشكلات ضعف المناعة، حيث إن القطط تحمل أنواعا من البكتيريا القاتلة مثل الباستوريلا والبارتونيلا والتي تنتقل للإنسان عن طريق الإصابة بالخدوش ولعق الجرح“.

وشددت الطبيبة جرايسون، على ضرورة أن يسارع جميع الأشخاص الذين يمتلكون قططا أليفة، لطلب المساعدة الطبية إذا اصابتهم حيواناتهم بالخدوش وقامت بلعق الجرح.