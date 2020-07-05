مستشفى للحرس الثوري يمنع علاج النساء غير المرتديات لـ" الشادور"

أعلن مستشفى بقية الله التابع للحرس الثوري الإيراني بالعاصمة طهران، منع تقديم العلاج للنساء اللاتي يقصدن المستشفى للعلاج دون ارتداء ”الشادور“.

والشادور هو جلباب أو معطف ترتديه بعض النساء في إيران، إلا أن الكثير من الفتيات يتمردن على هذا الزي الذي يعتبر المتشددون ارتداءه ”واجباً شرعياً“.

وكتب مدير العلاقات العامة والإعلام لمستشفى بقية الله ”هادي زهيري“ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي، الأحد، ”إذا كن يرغبن في استخدام خدمات هذا المستشفى، فيجب ارتداء الشادور، لأن هذا المستشفى عسكري وعلى الشخص الذي يدخله أن يحترم القانون، ولن نقبل مرضى الطوارئ بدون ارتداء الشادور“.

وتابع زهيري ”يتم قبول أولئك الذين يدخلون غرفة الطوارئ تحت أي ظرف، ويمكن للآخرين الذين ليس لديهم ظروف طارئة الذهاب إلى أي مستشفى عام أو خاص يريدون، ولكن إذا اختاروا استخدام خدماتنا (مستشفى بقية الله)، فيجب عليهم احترام قواعد القوات المسلحة وارتداء الشادور“.

ولفت مدير العلاقات العامة والإعلام لمستشفى بقية الله إلى أنه ”نتيجة وجود نقص في الأسرة بالمستشفيات في العاصمة طهران، تم تكليفنا بخدمة مواطنينا غير العسكريين“.

ويعد مستشفى بقية الله واحداً من أهم وأكبر المستشفيات في إيران وتحديداً بالعاصمة طهران وهو تابع للحرس الثوري الإيراني، وبعد تفشي فيروس كورونا المستجد في فبراير الماضي، أعلن المستشفى علاج المصابين بهذا الفيروس.

ويوجد في المستشفى نحو 700 سرير نشط في العاصمة طهران ولديه جناح خاص يوصف بـ“الدرجة الأولى“ يقوم بمعالجة المقاتلين الذين كان يرسلهم الحرس الثوري إلى القتال في سوريا.