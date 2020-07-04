طبيب أردني ينال أعلى علامة في العالم بامتحان مزاولة المهنة

حصل طبيب أردني على أعلى علامة بامتحان مزاولة المهنة للحصول على ترخيص للعمل والاختصاص داخل الولايات المتحدة، بمشاركة أطباء من مختلف أنحاء العالم .

الدكتور راكان راضي، الذي تخرج في الجامعة الأردنية، شكلت العلامة التي حصل عليها حالة مميزة على الرسم البياني للدرجات الممنوحة للأطباء المشاركين بامتحان مزاولة المهنة، حيث حصل على علامة 277 .

وأعرب راضي في حديث لـ ”إرم نيوز“، اليوم السبت، عن سعادته لتمكنه من تحقيق هذا الإنجاز الذي جاء ثمرة لجهد حثيث ودعم متواصل من والديه وأسرته، كما قال.

وبين الدكتور راكان أن امتحان المعادلة يتكون من 3 معادلات، اجتاز منها اثنين وبقي امتحان واحد، حيث قدم الامتحان الأول لمزاولة المهنة للحصول على ترخيص للعمل والاختصاص داخل الولايات المتحدة الأمريكية في الأردن، وقدم الامتحان الثاني في الولايات المتحدة، وسيقدم الامتحان الثالث والأخير للحصول على المزاولة في الأردن.

وكشف الدكتور راكان عن رغبته بإكمال برنامج الإقامة للحصول على التخصص وإكمال دراسته العليا في الولايات المتحدة.