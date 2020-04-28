وزير الثقافة الفلسطيني: مسلسلات في رمضان زورت الحقيقة وخدمت الاحتلال

قال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف، إن عددا من المسلسلات العربية تتساوق مع الرواية الإسرائيلية بشأن الصراع مع الاحتلال، معتبرا أن تلك المسلسلات "تسيء للرواية القومية العربية".

وأوضح أبو سيف، في تصريح لـ"إرم نيوز"، بأن "تلك المسلسلات حرّفت التاريخ واستندت للرواية الإسرائيلية المضادة مما أضفى على تلك الرواية الشرعية، وذلك شكل تساوقاً وانجرافاً وراء مقاصد سلطات الاحتلال وتطبيعاً معها"، على حد تعبيره.

وأضاف أن "ما قدمته تلك المسلسلات ضرب الرواية العربية والإسلامية والمسيحية عن فلسطين وشكل تزويراً للحقيقة"، لافتاً إلى أن "تلك المسلسلات تضمنت كثيرا من المغالطات التاريخية".

وشدد أبو سيف، على أن "تلك المسلسلات وصل بها الحد للمساس بجوهر الرواية القومية العربية"، معتبراً أن "المغالطات الواردة بها ضربت حصانة المشروع القومي العربي".

واستكمل: "نطالب بوقف مثل هذه الانتهاكات للرواية الفلسطينية والعربية، خاصة وأن تقديم الرواية المضادة يعد خدمة للعدو وللاحتلال الإسرائيلي".

وأكد أبو سيف أن "أي محاولة للإيقاع بين الشعب الفلسطيني والدول العربية لن تنجح، خاصة وأن المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال الإسرائيلي".

وقال: "قضيتنا تمثل قضية أرض عاش عليها الشعب العربي الكنعاني وولد فيها المسيح وتعتبر مسرى سيد الخلق محمد".