مسؤول إيراني: تجارة المخدرات وأعداد المدمنين وصلت لمستويات تاريخية

كشف مدير إدارة مكافحة المخدرات في إيران، إسكندر مؤمني، الثلاثاء، عن تعاظم تجارة المخدرات وأعداد المدمنين في بلاده، بشكل ملحوظ.

وقال مؤمني في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "إيسنا" المحلية: "لقد تم الكشف عن 950 طنا من المخدرات في العام الماضي، وهو رقم لم تشهده إيران في تاريخها، حيث ارتفعت تجارة المواد المخدرة بنسبة 20% في غضون عام واحد فقط".

وأضاف: "هناك في العالم نحو 300 مليون مدمن للمخدرات، حيث يموت سنويا 450 ألف شخص بسبب جرعات المخدرات، أما في إيران فيموت ما بين 3 إلى 4 آلاف شخص سنويا نتيجة تعاطي المخدرات، وبالقطع أن الرقم يزيد عن هذا".

وكان أمين مجلس تنسيق مكافحة المخدرات بمحافظة طهران، مصطفى هادي زاده، كشف في وقت سابق، عن أزمة تواجهها السلطات في العاصمة طهران، حول جمع مدمني المخدرات المنتشرين في المدينة، مثلما كانت الإجراءات في السابق، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا.