بريطانيا.. وفاة ضابط خدم مع الأميرين وليام وهاري بفيروس كورونا

توفي أحد أفراد القوات المسلحة البريطانية، الذي كان يخدم في نفس وحدة الأميرين وليام وهاري، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأصيب ريان كارترايت البالغ من العمر 36 عاما، الذي قام بدور فعال في بعثة حفظ السلام في البوسنة، بالمرض أثناء عمله كسائق شاحنة.

وكان لدى ريان كارترايت زوجة تدعى أيمي بوتس ولديهما طفلة، ولا يعتقد أن أحدا منهما مصاب.

وقد أمضى أربع سنوات في فوج بلوز ورويالز وخطط للانضمام إلى الجيش لخدمة بلاده.

وصرح أحد أفراد الوحدة السابقة الذي عرف ريان لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "كان رجلا عظيما وشجاعا للغاية، لقد كان رجلا مخلصا وهادئا".

وقال آخر: "كان واحدا من المليون وأفضل سائق كان لدي في الجيش، دائما ما أبقاني بأمان، الله يختار فقط الأفضل.. هذا هو السبب في أنه اختار ريان".

لقد كان ريان جنديا عندما ذهب للخدمة في البوسنة عام 2002، بينما انضم الأميران هاري وويليام إلى بلوز ورويالز في عام 2006.

وكان لريان ورفاقه دور فعال في إحباط التهريب من وإلى منطقة المسؤولية الشمالية في جمهورية صربيا.

وفي عام 2018، عمل ريان في شركة نقل غلوسترشاير تدعى "داونتون للتوصيل"، وكما هو معروف، فإن شركته لم تتحمل مرضه واضطر رايان لمواصلة عمله، وكتب عبر صفحته على "فيسبوك": "لا أستطيع البقاء في المنزل، أنا سائق شاحنة".

وبعد وفاة ريان، كتبت والدة إيمي شيرلي، زوجة ريان، وهي من ميرسيسايد، عبر الإنترنت: "فقدت ابنتي الصغرى إيمي شريكها، ريان، بشكل مأساوي اليوم؛ بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتابعت: "إنه ليس مجرد فيروس يصيب كبار السن.. حافظوا على سلامتكم وحافظوا على صحتكم.. وأرجو أن نصلي لله من أجل أن يشفينا".

وتوجه رفاق ريان إلى فيسبوك لتقديم التعازي.

وكتب ستيفن وارتون، أحد أصدقاء ريان السابقين: "من الصعب أن أقول إن كوفيد-19 أخد ريان كارترايت منا اليوم.. لقد بقينا دائما على اتصال والتقينا عدة مرات.. حتى إننا كان من المفترض أن نلتقي.. سأفتقدك يا أخي".

وكتب إلتون جورج، الذي خدم أيضا مع ريان: "استرح أيها الجندي الشجاع"، بينما رفض قصر كنسينغتون التعليق على الوفاة.