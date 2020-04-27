السماح للأردنيين باستخدام سياراتهم خلال النهار في تخفيف جديد لحظر التجول

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة الإثنين السماح للأردنيين باستخدام سياراتهم من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء، في تخفيف جديد لحظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ في 21 مارس الماضي في إطار التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال العضايلة، وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحافي: "تقرر اليوم (الإثنين) السماح للمواطنين باستخدام مركباتهم الخاصة ما بين الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء، داخل المحافظة فقط، اعتبارا من الأربعاء المقبل وفق ضوابط وشروط تراعي السلامة العامة وتمنع الازدحام والتهافت".

عاجل/ العضايلة: السماح للمواطنين باستخدام مركباتهم يوم الأربعاء (بترا) #بترا — Jordan News Agency (@Petranews) April 27, 2020

وأوضح أنه "سيتمّ تنظيم استخدام المركبات الخاصّة وفقا لأرقامها الفرديّة والزوجيّة، بحيث تبدأ يوم الأربعاء عمليّة السماح باستخدام المركبات ذات الأرقام الفرديّة، على أن لا يزيد عدد المتواجدين في المركبة عن شخصين"، وشدد على أن "التنقّل بين المحافظات متاح للأشخاص المصرّح لهم فقط".

عاجل/ العضايلة: السماح يوم الأربعاء للمركبات ذات الأرقام الفردية على ألا يزيد عدد الركاب عن اثنين(بترا)#بترا — Jordan News Agency (@Petranews) April 27, 2020

وسمحت الحكومة في 25 آذار/مارس الماضي للأردنيين بالخروج من منازلهم سيرا فقط للتسوق من المتاجر والأفران والصيدليات القريبة ولمدة ثماني ساعات يوميا.

وما زال الأردن بمنأى نسبيا من تفشي الوباء مع تسجيله 449 إصابة مؤكدة بالفيروس وسبع وفيات، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

عاجل/ العضايلة: التنقل بين المحافظات للأشخاص المصرح لهم فقط(بترا)#بترا — Jordan News Agency (@Petranews) April 27, 2020

وقررت الحكومة الأردنية الأحد استمرار تعطيل عمل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة حتى نهاية شهر رمضان في إطار جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ.

وفرضت الحكومة في 21 من الشهر الماضي حظرا شاملا للتجول في عموم المملكة، ضمن إجراءات اتّخذتها لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وخفّفت السلطات لاحقا من الحظر فسمحت لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة، كما سمحت للمواطنين بالخروج سيرا للتبضع من البقالات والمحال القريبة من أماكن سكنهم.

كما خففت الحكومة إجراءات حظر التجول في ست محافظات هي العقبة والطفيلة ومعان والكرك واربد والمفرق والتي لم تسجل في خمس منها أي إصابات بفيروس كورونا.

وأغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمّان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر.

وأوقفت عمّان في 17 آذار/مارس الرحلات الجوية من المملكة وإليها وعلّقت دوام المدارس والفعاليات الرياضية والدينية وأغلقت صالات السينما والمطاعم للحد من انتشار الفيروس.