علي جمعة يرد على هجوم زاهي حواس بشأن "بناة الأهرام وأبو الهول"

وصف الدكتور علي جمعة، مفتي مصر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، هجوم الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري على تصريحاته بشأن بناة الأهرام وتمثال أبو الهول بأنه "سقطة تفتقد أول خطوات النقاش الجاد".

وأصدر جمعة بيانا يوم الإثنين للرد على حواس، بشأن حديث الأول مؤخرا في برنامجه "مصر أرض الأنبياء والتي أشار فيها إلى أن "نبي الله إدريس هو من بدأ البناء، وأن تمثال أبو الهول الشهير بُني تجسيدا له"، وتشكيك حواس في حديث المفتي الأسبق.

وتضمن بيان جمعه أنه اطلع على البيان الصادر من الدكتور زاهي حواس الذي لم يُعَنِّ نفسه بالاتصال ولا الاطلاع على البرنامج واعتمد على ما تناقلته وسائل الإعلام، ثم أراد الظهور بعد غيابه عن الساحة مدة طويلة لم نستمع فيها إلى صوته ولم نرَ محياه على ما قد كان عودنا - عفا الله عنه-بحسب ما جاء في البيان.

وذكر بيان جمعة: "ولو أنه اطلع على البرنامج لعلِم أننا قد فرقنا بين الروايات العلمية وبين الروايات الشعبية ولعلِم كذلك أنه برنامج يبيِّن مدى انتماء المصريين لبلادهم ومدى حبهم لها، كما أنه يبين موقع مصر التاريخي الذي قد لايلتفت إليه كثير من الناس، ولكنه لم يلتفت لكل هذا وأراد أن يلقي علينا محاضرة في الآثار وهو أمر لم نقاربه بل ولا نريده في برنامجنا".

واستكمل: "هذه السقطة التي سقطها الدكتور حواس ترك فيها أول خطوات النقاش الجاد ولذلك أردنا أن ننبهه بأن يستمع إلى البرنامج أولا وأن يرى كيف أننا من أول لحظة ونحن نفرق بين الروايات العلمية - والتي تركنا له الجانب الحسي منها - وبين الروايات الشعبية التي سبَّ أصحابها بكلمات غير لائقة مدعيا أنه وحده مصدر المعرفة".

واختتم: "كما أننا نأمل من الإعلام الوطني أن يراعي الأغراض والأهداف وراء البرنامج من جهة ووراء من أثار هذه الزوبعة في محطة الـ BBC وغيرها ممن لبسوا الحق بالباطل وممن خلط الصحيح بالباطل لأننا في زمن نحتاج فيه إلى الوعي..تحياتي للدكتور زاهي حواس... ليس الكلام في روايات شعبية من الفتوى في شيء أحببت أن أخبرك بما لا تعلم من أن الفتوى بيان للحكم الشرعي وليست تحليلا لأخبار الرحالة العرب..تحياتي مستر زاهي".

وكان حواس قد رد على جمعة بأن أغلب ما قاله الشيخ علي جمعة هو ترديد لما كتبه الدكتور سيد كريم في كتاب له باسم "لغز الحضارة المصرية""، مؤكدا أن "كل ما جاء في الكتاب عبارة عن تخيلات بعيدة عن العلم".

وأكد حواس في بيان أصدره الأحد أنه "يمتلك الأدلة الكاملة عن أن الملك زوسر هو الذي بنى أول هرم، وأن الذي غير البناء من الطوب اللبن إلى الحجر هو إيمحتب العبقري، ولدينا أقدم بردية عُثر عليها إلى الآن، وهي بردية وادي الجرف، التي يتحدث فيها رئيس العمال "مرر" عن بناء هرم خوفو".

أما عن "أبو الهول"، فقال عالم الآثار حواس إنه "لا يعود -على حد قول الشيخ علي جمعة- إلى ما قبل عهد خوفو وخفرع وهذا خطأ فادح؛ لأن كل الأدلة العلمية تشير إلى أن أبو الهول يعود إلى عهد الملك خفرع وأن نحته تم كي يظهره في شكل حورس وهو يتعبد إلى الإله رع".