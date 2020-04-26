"سينمائيات 2020" مسلسل كويتي مقتبس من أفلام عالمية يثير جدلًا بين النشطاء

أثار المسلسل الكويتي (سينمائيات 2020) للكاتب والفنان عبد العزيز المسلم الذي بدأ عرضه منذ مطلع شهر رمضان المبارك جدلًا في الأوساط الكويتية، لما تضمنه محتوى العمل المقتبس من أفلام سينمائية عالمية والذي يعد امتدادًا لعمل (سينمائيات 1998) والذي تم عرضه آنذاك وهو لذات الكاتب.

ويتضمن العمل الذي شاركت بكتابته نخبة من الكتَّاب الكويتيين إلى جانب المسلم، مجموعة من الحلقات المتنوعة بين الكوميديا، والرومانسية، والإثارة، وهو عمل محلي تم اقتباس لوحاته من أفلام عالمية وعربية وإسقاطها على الواقع الكويتي والخليجي، وتقديمها على شكل سينمائي عالمي لمعالجة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الخليجي.

إلا أن العمل، وبالرغم من مرور يومين فقط على بدء عرضه، لم يسلم كغيره من الأعمال من الجدل المتنوع بين إعجاب بالعمل وبين من انتقده واعتبره تقليدًا غير موفق، عقب مشاهدة الحلقات الأولى له والتي تم عرضها على التلفزيون الكويتي.

ويبدي الناشط عبد الله عبد العزيز البالول إعجابه بالحلقات التي تم عرضها من العمل في سلسلة تغريدات، قائلًا:"كل من يقول إن الفن والكوميديا رسالة، وهذا الشيء لم يتحقق في (سينمائيات ٢٠٢٠) أقول له راجع هذا المقطع القصير بمدته، والعظيم بمضمونه، و إذا لم تفهم كمية الرسائل المبطنة في المشهد الختامي من حلقة (الجيكر) فتلك مشكلة بصراحة، لأن الكوميديا لا تفسَّر كالفيزياء".

انا مستغرب من اللي ينتقد الفنان القدير عبدالعزيز المسلم بدون مبرر ولا عشان اهو كويتي؟! ، الريال مقدم برنامج كوميدي،يعني مو وثائقي ولا تراجيدي او دراما ،فشنو تبون الرسالة اللي يوصلها ، ابدعت يا بوعبدالله خاصة في حلقة (الجيكر) ولو مطول بحكمتك اكثر وكلنا معاك يا كبير😍 #سينمائيات pic.twitter.com/LB5LwCym5W — عبدالله عبدالعزيز البالول (@journlistq8) April 25, 2020

في نهاية تغريداتي كل اللي يقول الفن والكوميديا رسالة ،وهالشي ما تحقق في سينمائيات ٢٠٢٠ اقول راجع هالمقطع القصير بمدته والعظيم بمضمونه،اذا ما تفهم كمية الرسايل المبطنة في المشهد الختامي من حلقة (الجيكر) مشكله بصراحة لان الكوميديا لا تفسر كالفيزياء.#سينمائيات @AzizAlmesallam pic.twitter.com/RdnkXK3KWI — عبدالله عبدالعزيز البالول (@journlistq8) April 25, 2020

ويوافقه في الرأي جاسم يعقوب العبد الله الذي وصف العمل بالجميل، معلقًا:"مسلسل جميل، وذكَّرنا بروح الموسم الأول، بل أقوى من ناحية التقنيات الحديثة في العمل، والأفكار التقليدية للأفلام الحديثة، وأخيرًا في السينما".

وفي الاتجاه الآخر، فقد قوبل العمل ببعض الانتقادات لمحتواه وطريقة عرضه، حيث يرى المدوِن علي عبد الله الأحمر أن العمل"ركيك، ودون المستوى المطلوب"، في حين اعتبر آخر "أن العمل فاشل وهابط، وأن الغاية منه تجارية فقط".

#سينماييات_2020 كنت متوقع شي احسن بس للاسف مسلسل ضعيف ركيك قبيح باختصار 👎⭐️

الإنتاجات الكويتيه للمجهول اتمنى يتعلمون من MBC مسلسل #ام_هارون عن كل مسلسلاتهم ⭐️ pic.twitter.com/eFjpaadgqt — علي عبد الله الاحمر (@aliaol233) April 26, 2020

ووجه آخرون انتقادهم للتكلفة التي تكبدها العمل وفق وثيقة تداولها النشطاء، لا يمكن التثبت من صحتها، أوضحت أن كلفة هذا العمل بلغت (350 ألف دينار)، حيث قال الناشط حامد تركي بويابس:"قيمة شراء المسلسل السخيف: #سينمائيات_2020 (350) ألف دينار كويتي، أي قيمة إجلاء (1350) طالبًا من "لندن"، (348) ألف دينار كويتي!".

قيمة شراء المسلسل السخيف: #سينمائيات_2020

▪️(350) ألف دينار كويتي!

قيمة إجلاء (1350) طالب من "لندن":

▪️(348) ألف دينار كويتي!

يا سادة👌🏻

ألا تشعروا بحمرة الخجل المخزية وأنتم تُشاركون بهذا الاختيار القبيح ليُبث على شاشة تحمل اسم "تلفزيون الكويت"؟

اخجلوا على انفسكم قليلاً👌🏻 pic.twitter.com/eEps57XkuM — حامد تركي بويابس (@HBuyabes) April 25, 2020

وأضاف بويابس:"يا سادة ألا تشعرون بحمرة الخجل المخزية وأنتم تُشاركون بهذا الاختيار القبيح ليُبث على شاشة تحمل اسم "تلفزيون الكويت"؟ اخجلوا على أنفسكم قليلًا".

كنت متوقعه شي واللي شفته شي ثاني👎

حتى الحوار وطريقة توصيل الرساله جنا يكلم واحد عمره ٦ او ٧ سنين حتى اللي بهالعمر الحين بينقدون على هالطرح

للأسف كنت أظن وكنت أظن وخاب ظني 🚶‍♀️ #سينماييات_2020 — Latifa✨ (@Alomair_Latifa) April 26, 2020

ويشارك في العمل نخبة من فناني الكويت، منهم: هيا الشعيبي، وعبد الله الخضر، ومحمد الحملي، وجمال الشطي، وانتصار الشراح، وأحمد العونان، وهو من إخراج نواف سالم الشمري، وقد تم تصوير العمل في أكثر من موقع في الكويت، إضافة إلى استيراد معظم الإكسسوارات الخاصة بالعمل من الولايات المتحدة، والصين.

ومن أبرز الأفلام التي تم اقتباس لوحات العمل منها: (سبايدر مان، والجوكر، وكينغ كونغ، والقراصنة، والفك المفترس، والفيلم العربي زهايمر لعادل إمام).