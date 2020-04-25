أعلى هيئة علمية في المغرب تصدر فتوى بشأن غسل المتوفين بكورونا

أفتى المجلس العلمي الأعلى في المغرب، السبت، بجواز عدم غسل المتوفين بسبب فيروس كورونا؛ لمنع تفشي الوباء.

جاء ذلك في بيان للمجلس، وهو أعلى هيئة علمية تعنى بالإفتاء في البلاد، ردًا على طلب للفتوى بهذا الشأن مقدم من وزارة الصحة.

وقال البيان، إن "الإسلام يحرص على صحة الأفراد وسلامتهم من التعرض لأية آفة أو مضرة تودي بحياة الإنسان".

وأضاف أن "هذه الفتوى تأتي أيضا بعدما تبين طبيا أن عملية غسل المتوفين جراء هذا المرض (كورونا) تشكل خطرا على الأشخاص المكلفين بإعداد الجثث".

واعتبر البيان أن "المتوفى من هذا المرض يعتبر في حكم الشهداء".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة المغربية ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 159، فيما بلغ عدد المصابين 3889.

وإجمالا، تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليونين و850 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 198 ألفا، فيما تعافى أزيد من 812 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.