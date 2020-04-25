ألقت قوات الأمن في مصر القبض على 20 مواطنًا في محافظة الإسكندرية، بعد تظاهرهم صباح أمس الجمعة، للاحتفال بشهر رمضان المبارك، والهتاف ضد فيروس كورونا، حاملين مجسم للكعبة المشرفة بالشوارع.
وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي عبر برنامجه "التاسعة" بالتلفزيون المصري مساء الجمعة إن قوات الأمن قامت بتنفيذ القانون بالقبض على المتظاهرين، وتغريمهم 4 آلاف جنيه غرامة وفقًا للقانون بتهمة اختراق حظر التجوال.
وذكر محافظ الإسكندرية، أن المواطنين اعتادوا عمل مجسم للكعبة سنويًا، والسير في الشوارع للتعبير عن الاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك، إلا أن هذا العام لم يكن الأمر مناسبًا نظرًا لتطبيق التعليمات الحكومية الخاصة بحظر التجوال تزامنًا مع أزمة فيروس كورونا.
وجاء القبض على المواطنين بعد أن أثار عدد كبير من المصريين في المحافظة ، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تجمعهم بمسيرات في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، والهتاف ضد انتشار فيروس كورونا والاحتفال بقدوم شهر رمضان.
مصر.. القبض على حاملي مجسم الكعبة في مسيرة ضد كورونا (فيديو)
المصدر: محمد علام- إرم نيوز
ألقت قوات الأمن في مصر القبض على 20 مواطنًا في محافظة الإسكندرية، بعد تظاهرهم صباح أمس الجمعة، للاحتفال بشهر رمضان المبارك، والهتاف ضد فيروس كورونا، حاملين مجسم للكعبة المشرفة بالشوارع.