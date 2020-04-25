مصر.. القبض على حاملي مجسم الكعبة في مسيرة ضد كورونا (فيديو)

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ألقت قوات الأمن في مصر القبض على 20 مواطنًا في محافظة الإسكندرية، بعد تظاهرهم صباح أمس الجمعة، للاحتفال بشهر رمضان المبارك، والهتاف ضد فيروس كورونا، حاملين مجسم للكعبة المشرفة بالشوارع. وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي عبر برنامجه "التاسعة" بالتلفزيون المصري مساء الجمعة إن قوات الأمن قامت بتنفيذ القانون بالقبض على المتظاهرين، وتغريمهم 4 آلاف جنيه غرامة وفقًا للقانون بتهمة اختراق حظر التجوال. وذكر محافظ الإسكندرية، أن المواطنين اعتادوا عمل مجسم للكعبة سنويًا، والسير في الشوارع للتعبير عن الاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك، إلا أن هذا العام لم يكن الأمر مناسبًا نظرًا لتطبيق