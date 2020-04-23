بين ضيق ذات اليد والخوف من التقارب.. الفلسطينيون محرومون من بهجة رمضان

جرت العادة أن تنتشر فوانيس رمضان التي تضيء بالكهرباء والزينة الملونة في شوارع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، خلال الأيام التي تسبق شهر الصوم، لكن الأمر اختلف هذا العام وسط القيود التي فرضتها جائحة فيروس كورونا والمشاكل الاقتصادية المتنامية.

وسيبدأ الفلسطينيون رمضان هذا العام فيما يبدو دون مظاهر الاحتفال التي يتجمع فيها أعضاء الأسر على الإفطار أو لأداء صلاة التراويح.

كذلك فإن القيود التي أثرت على الجو العام هي نفسها القيود التي تكبل الاقتصاد، وقد أمر المسؤولون الفلسطينيون بإغلاق المدارس، وقاعات الأفراح، والمطاعم، والمساجد، الأمر الذي تسبب في انضمام عشرات الآلاف إلى صفوف المتعطلين عن العمل.

وفرضت حركة حماس في غزة، والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وإسرائيل في القدس المحتلة، تدابير مختلفة لاحتواء فيروس كورونا.

وأوقفت السلطات الدينية الصلاة في مسجد قبة الصخرة، والمسجد الأقصى ثالث الحرمين الشريفين.

وقال عمار بكير، من سكان القدس الشرقية، إنه لا يوجد مصلون، وإن إغلاق المسجد الأقصى له تأثير كبير على الشعب الفلسطيني، وسكان القدس بصفة خاصة.

وفي العادة يؤدي عشرات الآلاف الصلاة في المسجد الأقصى، ويرتفع العدد في أواخر رمضان إلى مئات الآلاف، وبدلًا من ذلك ستبث الصلاة من داخل المسجد.

وقال الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، إن هذا القرار هو الأول من نوعه على مدار 1400 عام وإنه كان قرارًا صعبًا.

غزة

في قطاع غزة، الذي لم تظهر فيه أي حالات مؤكدة للإصابة بالفيروس خارج مراكز الحجر الصحي، قالت حماس إنه ليس من الضروري حتى الآن فرض الإغلاق الكامل.

ولا يزال الفلسطينيون يتدفقون على الأسواق، وتعرض المتاجر بضاعتها من التمر، والجبن، والمخللات، والمكسرات، وغيرها من لوازم رمضان.

إلا أنه في ضوء لجوء الأسر لإدخار المال تحسبًا لتفشي الفيروس، يكتفي كثيرون بالفرجة على المعروضات.

وقال أنس قاطرجي، وهو صاحب مطعم، إن الناس سيتوخون الحذر في تبادل الزيارات بسبب أزمة كورونا.

وقال سامح أبو شعبان (57 عامًا) الذي يملك متجرًا لبيع التمور والحلويات، إن الناس يأتون للسوق لتضييع الوقت والترفيه عن أنفسهم بعد إغلاق المقاهي ولا أحد يشتري.

الضفة الغربية

في الضفة الغربية أعلنت السلطة الفلسطينية حالة الطوارئ، غير أنه تم تخفيف الإغلاق الكامل للسماح لبعض الأنشطة باستئناف العمل جزئيًا، وسط تنبؤات بانخفاض الإيرادات 50 %.