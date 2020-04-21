بالفيديو.. عملية إنقاذ فريدة من نوعها في عدن لسيدة مسنة وسط السيول

تداول نشطاء يمنيون، مقطعا مؤثرا على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس، لمجموعة من الشبان اليمنيين استطاعوا إنقاذ سيدة مسنة من السيول الجارفة التي اجتاحت مناطق عديدة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

ويظهر المقطع كيف تعامل الشبان مع الحادثة بروح من المرح والتفاؤل الذي بث الاطمئنان في نفس المسنة التي كانت منصتة جيدة للأهازيج التي كان يرددها الشبان الذين وضعوها في قارب صيد صغير وكانوا يدفعون به في الشارع الذي غمرته مياه الفيضانات.

مشاهد متداولة لشباب في #عدن ينقذون سيدة مسنة ويواسونها بأهازيج شعبية وسط السيول#إرم_نيوز #سيول_عدن pic.twitter.com/Uu1ja7fh30 — إ ر م نـ يـ و ز (@EremNews) April 21, 2020

وتعرضت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لسيول جارفة، الثلاثاء؛ ما تسبب في غرق مناطق سكنية وإتلاف ممتلكات، بعد أمطار غزيرة تساقطت نتيجة مرور منخفض جوي.

وأفادت مصادر أمنية أن 8أشخاص لقوا حتفهم إثر موجة السيول، كما أصيب أكثر من 4 أشخاص، إضافة لانهيار عدد من المنازل بشكل كامل وجزئي في مناطق مختلفة.

وبينت لقطات فيديو بثها مغردون على تويتر، مشاهد مروعة للسيول الهادرة التي جرفت في طريقها سيارات المواطنين وحاصرت العشرات من المنازل.