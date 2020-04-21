في حالة نادرة.. سيدة عمرها 68 عاما تنجب توأما (صورة)

أنجبت سيّدة نيجيرية تبلغ من العمر 68 عاماً توأما من زوجها البالغ من العمر 70 عاماً، وذلك بعدما فشلا في الإنجاب منذ 43 عاماً.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن نوح وزوجته مارجريت أدينوجا، من نيجيريا، كانا خضعا لثلاث جولات علاجية سابقة للإنجاب عبر التلقيح الاصطناعي، لكن جميعها فشلت.

وقالت الصحيفة: إن الزوجين نجحا أخيراً في الإنجاب، حيث أعلن نوح العام الماضي حمل زوجته عبر التلقيح الصناعي في بريطانيا، وخضعت الأسبوع الماضي لعملية قيصرية في مستشفى جامعة لاغوس التعليمي بمدينة لاغوس في نيجيريا، وأنجبت طفلا وطفلة توأما بصحة جيدة.

واحتفل الزوجان بتحقيق حلم إنجابهما الذي لطالما حلما بتحقيقه منذ عقود.

وقال نوح في حديثه لمحطة "بي بي سي" البريطانية إن "مجموعة من أطباء الخصوبة وعلاج العقم حذروه من خطورة حمل زوجته بهذا العمر، لكنه اعتبر مع زوجته أن قرار الحمل شأن يخصهما، حيث استمرا قدما نحو تحقيقه إلى أن نجحا في ذلك أخيراً".

وكشف أطباء ولادة في مستشفى جامعة لاغوس التعليمي أن حالة حمل مارجريت تُعد الأولى من نوعها لامرأة في مثل سنها تعاملوا معها، لافتين إلى أن الحمل بالتلقيح الصناعي يتم في مكان آخر خارج المستشفى، وعند نجاحه تتم مراقبة الحالة طوال فترة الحمل داخل المستشفى، لتوفير العلاج المناسب لحالتها.

وفي حالة مارجريت استمر الأطباء في مراقبتها طوال فترة الحمل، حتى اختارت بنفسها الخضوع لعملية جراحية بعد 37 أسبوعًا من حملها، حيث يعتبر الحمل تاماً.

ووصف الطبيب أديمي أوكونوو الولادة بأنها "معجزة"، مضيفاً أن الزوجين خاطرا بالمضي قدمًا مع الحمل.