أمريكية تعرف أنها حامل بطفل قبل 20 دقيقة من الولادة

اكتشفت السيدة كارين فورتوانجلر، من ولاية بنسليفانيا الأمريكية، أنها حامل في طفلها الرابع قبل 20 دقيقة من الولادة.

وقالت كارين، إنها عانت من علامات الحمل ولكنها ظنت أن هذا الإجهاد ناجم عن كونها أمّا ومشغولة.

وفي الـ 15 من مارس، استيقظت كارين على آلام شديدة في ظهرها، وهرعت وزوجها آدم إلى المستشفى.

وأشارت فورتوانجلر إلى أنها كانت تعاني القيء والإجهاد خلال حملها بأطفالها الـ3 شارلوت، 4 أعوام، وروجر، عامان، وكارولين، عام، وهو ما لم تشعر به هذه المرة، لذلك لم تعتقد مطلقا أنها يمكن أن تنجب طفلا آخر.

وذكرت فورتوانجلر: "لمخاض الولادة إحساس واضح للغاية، لذلك كنت متأكدة إلى حد ما من أن هذا الشكل الغريب من التعب هو من حصوات الكلى".

وعندما وصلوا، تم أخذ كارين لإجراء الموجات فوق الصوتية، حيث أكد الأطباء أنها كانت حاملا لكنها ذهبت إلى المخاض قبل بضعة أسابيع، ولكن أراد الأطباء إجراء بعض الاختبارات الإضافية لمحاولة إيقاف المخاض، لأنهم كانوا يفضلون بقاء الجنين في رحم والدته حتى الأسبوع الـ36 أو 37 قبل ولادته.

وبعد عشرين دقيقة، استقبلت كارين طفلها الرابع، الذى جاء إلي هذا العالم بعد ثلاث ساعات من استيقاظها في الصباح.

وولدت كارين طفلها بشكل طبيعى، كما ولدت أيضا الطفل بوزن نحو 2 كيلوغرام ونصف الكيلوغرام، وهو بصحة جيدة، لكن كيف مرت كارين بنحو تسعة أشهر دون أن تدرك أنها حامل؟.

قالت: "بينما كان زوجي يستيقظ للاستعداد للعمل في الساعة الـ 5:15 صباحا، قلت له: ستعتقد أني مجنونة، ولكني أعتقد أنني قد أكون في حالة ولادة الآن، وبعدها هرع أدم إلي المستشفي".

وتابعت: "لم أكن أتابع وزني، لكن ملابسي كانت لا تزال تناسبني، على الرغم من انتفاخ جسمي قليلا".

وأرجحت كارين، توقف الدورة الشهرية، بسبب الرضاعة الطبيعية لابنتها الصغرى التي كانت لا تزال مستمرة، بالإضافة إلي كونها أما لثلاثة أطفال بدوام كامل".

من جانبه، كانت استجابة زوجها آدم عملية جدا ممازحا أنهم بحاجة إلى سيارة أكبر.