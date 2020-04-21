ابتكارات زمن "كورونا" .. أسترالي يصطاد السمك بسنارة "درون" (فيديو)‎

ابتكر أسترالي طريقة متطورة لصيد السمك بالسنارة من شرفته عن طريق استخدام درون، للتغلب على إغلاق كورونا.

وكان سام روميو (29 عامًا)، في منزله بسانسوسي، وهي إحدى الضواحي الجنوبية لسيدني، يوم الجمعة الماضي عندما غمره الملل وقرر تجربة الصيد، إلا أن الشواطئ القريبة كانت جميعا مغلقة، ما دفعه لتطوير طريقة جديدة للصيد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، استعرض سام فيديو لمحاولته الصيد على إنستغرام، حيث استخدم درون (طائرة مُسيرة) مزودة بسنارة وطُعم، لصيد السمك من شرفة منزله.

وبعد محاولات دامت 30 دقيقة تمكنت الطائرة المسيرة بالفعل من صيد سمكة بياض صغيرة وأعادتها إلى روميو في الشرفة.

وكتب روميو على الفيديو الذي نشره على إنستغرام "عندما تكون مسؤولاً وتبقى في المنزل، لكن السمك يناديك".

وشرح في مقابلة مع الصحيفة، أنه جرب في السابق تسليم الطرود باستخدام طائرته المُسيرة وقرر تجربة الصيد.

وعلى الرغم من عدم امتلاكه خبرة سابقة في صيد الأسماك، استطاع روميو صيد سمكة باستخدام طريقته غير التقليدية.

وقال روميو عن التجربة "كان علي أن أحرص على حساب ارتفاع الطائرة بدقة حتى لا تسحبها السمكة إلى الماء، وعلى الرغم من أنها كانت تجربة ممتعة، اضطررت إلى إعادة السمكة إلى المحيط بسبب حجمها الصغير".