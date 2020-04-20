بعد 19 يوما على اختفائه.. العثور على جثة المصور الشهير بيتر بيرد

عثرت الشرطة الأمريكية على جثة مصور الحياة البرية الأمريكي الشهير بيتر بيرد، بعد 19 يوما على اختفائه، بمنطقة الغابات الكثيفة بالقرب من منزله في إيست هامبتون، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وحسب الصحيفة، أكدت عائلة المصور وفاته، مبينة أنه تم اكتشاف الجثة بعد عثور أحد الصيادين على قطعة ملابس، دفعت الشرطة للعثور على جثته.

وبيرد البالغ من العمر 82 عاما، كان مصابا بالخرف، وعانى من سكتة دماغية من قبل، وقامت السلطات بالبحث عنه منذ أن شاهدته زوجته لآخر مرة في منزلهما في الـ31 من آذار/مارس، إذ استعانت الشرطة بالمروحيات والطائرات دون طيار والكلاب وأكثر من 75 من رجال الشرطة ورجال الإطفاء والأصدقاء والأقارب والجيران للمساعدة في جهودهم خلال عملية البحث.

واشتهر بيرد بصوره عن الحياة البرية الأفريقية وصداقته الطويلة مع آندي وارهول، أشهر فناني الولايات المتحدة للنصف الثاني من القرن الـ20، وتزوج من عارضة ومصممة الأزياء الأمريكية، شيري تيجز في الثمانينيات.

وكان له علاقات مع الممثلة السويدية الشهيرة، كانديس بيرجن ولي رادزيلويل، شخصية بارزة أمريكية، ومديرة علاقات عامة، وهي الشقيقة الصغرى للسيدة الأولى جاكلين بوفيير كينيدي والأخت غير الشقيقة للرئيس جون كينيدي.

وضعته زوجته الثالثة، في عام 2017 بجناح نفسي في مستشفى سانت لوك روزفلت بعد أن أحضر عاهرتين روسيتين إلى منزلهما، لكنه نفى ذلك في أوراق المحكمة.

ومن صوره الأكثر شهرة واحدة لعارضة الأزياء مورين غالاغر وهي تغسل زرافة بمزرعة في نيروبي، وتم بيع طبعة منها مقابل 326 ألف دولار في عام 2011.