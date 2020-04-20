مصريون يخرقون الحظر ويخرجون للاحتفال بشم النسيم بالإسماعيلية (فيديو)

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ألقت قوات الأمن في مصر، القبض على مجموعة كبيرة من الشباب؛ لخرقهم حظر التجول، في محافظة الإسماعيلية، وإشعالهم الحرائق في "دمى اللمبي" بمناطق متعددة، كأحد مظاهر الاحتفال بأعياد الربيع. وكشف مصدر أمني لـ"إرم نيوز"، أن الشباب المقبوض عليهم سيتم توقيع عقوبة خرق حظر التجول ضدهم، وغرامة قدرها 4 آلاف جنيه. ولفت المصدر، إلى أن المقبوض عليهم وجهت لهم أيضًا تهم إتلاف ممتلكات عامة، وترويع المواطنين في أكثر من مكان، مؤكدًا أنهم لم يتلزموا بالتعليمات الأمنية الصادرة، رغم علمهم بها والتحذير أكثر من مرة. https://www.youtube.com/watch?v=O0XitP8w1FQ وهرعت سيارات الحماية المدنية إلى أماكن الحرائق التي وقعت في عدة مناطق بمحافظة الإسماعيلية. ونشر شخص